Кому президент Владимир Путин пообещал повысить зарплаты?

Текущий разрыв в зарплатах бюджетников в разных регионах глава государства считает несправедливым

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Повысить зарплаты ряду специалистов в России, а также ввести дополнительные выплаты за кураторство предложил президент Владимир Путин. Кроме того, МРОТ к 2030 году должен вырасти в РФ почти в два раза. Об этом глава государства заявил во время своего послания Федеральному собранию. Кто именно сможет рассчитывать на прибавку, рассказываем в рубрике “Вопрос-ответ”.

Кому Путин предложил повысить зарплаты?

Зарплаты специалистов лесного хозяйства, экологов и метеорологов необходимо повышать, убежден президент. Он отметил, что на этих сотрудников возложен широкий круг значимых задач по охране окружающей среды, а доходы у них весьма скромные. Путин предложил учредить Фонд экологических и природоохранных проектов, совокупный объем его грантов составит 1 млрд руб. в год.

Кому еще могут поднять зарплаты?

В своем обращении президент также коснулся заработных плат медиков и педагогов. У таких специалистов размер жалования даже в соседних субъектах федерации может существенно разниться. Это провоцирует отток кадров. Чтобы это остановить, необходимо усовершенствовать оплату труда в бюджетной сфере.

“Уровень зарплат даже в соседних регионах разный. А работа учителя и врача одинаково тяжелая. Разрыв зарплат от региона к региону несправедлив. Проблему надо решать”, – сказал президент.

Прибавку должны получить и педагоги, преподающие базовые предметы в вузах. Кроме того, Путин считает, что в техникумах нужно ввести дополнительную оплату за кураторство и классное руководство: с 1 марта таким специалистам придет федеральная выплата до 10 тысяч рублей. Советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах выплатят по 5 тысяч.

Чтобы повысить привлекательность работы в государственных образовательных учреждениях, президент предложил мотивировать молодых специалистов. Необходимо, чтобы они “видели перспективу в работе в школе”.

А остальным работникам зарплаты повышать не будут?

Рассчитывать на повышение зарплат могут те, у кого доход на уровне МРОТ. К 2030 году минимальный размер оплаты труда в России должен вырасти почти вдвое – до 35 тысяч рублей, заявил Владимир Путин.

“Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в полтора раза – с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое – до 35 тысяч”, – сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в четверг, 29 февраля.

Он отметил, что это отразится и на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики.

город Горняк



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