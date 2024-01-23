Деньги Фото: Алексей Кучерявых
С 1 февраля миллионам российских пенсионеров увеличат выплаты. Сразу несколько категорий людей будут получать больше денег
В России с 1 февраля 2024 года проиндексируют:
- выплаты льготникам;
- выплаты для категории 80+ и опекунов инвалидов, рассказывает “МК”.
На сколько увеличатся выплаты с 1 февраля
На 7,4% больше будут получать федеральные льготники. Индексация коснется ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, СССР и Героев Труда, чернобыльцев, инвалидов всех трех групп.
Конкретный размер выплат и стоимость набора социальных услуг для льготников будет зависеть от региона проживания.
Для пенсионеров старше 80 лет в 2024 году предусмотрена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — она составит 16 269,76 рубля.
Заявление в Социальный фонд подавать не требуется: когда пенсионеру исполняется 80 лет, надбавка назначается автоматически.
Увеличат пенсии опекунов, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи и инвалиды с детства – при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении. Опекуны, ухаживающие за одним иждивенцем, могут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 10 846,51 рубля. Пенсионерам, заботящимся о двух подопечных, положена выплата 13 558,14 рубля, а содержащим трех иждивенцев — 16 269,77 рубля.
Взято отсюда