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Кому из пенсионеров увеличат выплаты с 1 февраля и на какую сумму

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Кому из пенсионеров увеличат выплаты с 1 февраля и на какую сумму

Деньги Фото: Алексей Кучерявых

С 1 февраля миллионам российских пенсионеров увеличат выплаты. Сразу несколько категорий людей будут получать больше денег

В России с 1 февраля 2024 года проиндексируют:

  • выплаты льготникам;
  • выплаты для категории 80+ и опекунов инвалидов, рассказывает “МК”.

На сколько увеличатся выплаты с 1 февраля

На 7,4% больше будут получать федеральные льготники. Индексация коснется ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, СССР и Героев Труда, чернобыльцев, инвалидов всех трех групп.

Конкретный размер выплат и стоимость набора социальных услуг для льготников будет зависеть от региона проживания.

Для пенсионеров старше 80 лет в 2024 году предусмотрена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — она составит 16 269,76 рубля.

Заявление в Социальный фонд подавать не требуется: когда пенсионеру исполняется 80 лет, надбавка назначается автоматически.

Увеличат пенсии опекунов, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи и инвалиды с детства – при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении. Опекуны, ухаживающие за одним иждивенцем, могут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 10 846,51 рубля. Пенсионерам, заботящимся о двух подопечных, положена выплата 13 558,14 рубля, а содержащим трех иждивенцев — 16 269,77 рубля.

Взято отсюда

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