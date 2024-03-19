Пенсия. Выплаты. Фото: pixabay.com
С 1 апреля россияне начнут получать увеличенную пенсию. Выплаты будут повышены на 7,5% Это изменение произойдет автоматически, без необходимости подавать заявление
Правительство опубликовало постановление, в котором перечислены категории пенсионеров, выплаты которым вырастут с 1 апреля. С этой даты в России планово проиндексируют социальные пенсии. Рост составит 7,5%.
В следующий раз плановое повышение будет только 1 апреля 2025 года.
Как изменятся пенсии с 1 апреля 2024 года
- По старости (с 70 лет и 60 лет): до 1 апреля – 7 153,33 рубля, с 1 апреля – 7 733,34 рубля;
- I группа инвалидности: до 1 апреля – 17 167,83 рубля, с 1 апреля – 18 559,82 рубля;
- II группа инвалидности: до 1 апреля – 7 153,33 рубля, с 1 апреля – 7 733,34 рубля;
- III группа инвалидности: до 1 апреля – 6 080,38 рубля, с 1 апреля – 6 573,38 рубля;
- Инвалидность I группы с детства и дети с инвалидностью: до 1 апреля – 17 167,83 рубля, с 1 апреля – 18 559,82 рубля;
- Инвалидность II группы с детства: до 1 апреля – 14 306,73 рубля, с 1 апреля – 15 466,73 рубля;
- По потере кормильца: до 1 апреля – 7 153,33 рубля, с 1 апреля – 7 733,34 рубля;
- По потере кормильца, если оба родителя или одинокая мать погибли или неизвестны: до 1 апреля – 14 306,73 рубля, с 1 апреля – 15 466,73 рубля;
- Малочисленным народам Севера в возрасте 55 и 50 лет: до 1 апреля – 7 153,33 рубля, с 1 апреля – 7 733,34 рубля.
С 1 апреля пенсионеры, которым исполнится 80 лет, начнут получать увеличенную пенсию. Для этой категории фиксированная часть страховой пенсии увеличится в два раза, и с учетом надбавки размер пенсии в 2024 году составит 16 269,76 рубля.
Неработающим получателям страховой пенсии следующая плановая индексация запланирована на 1 января 2025 года.
Взято отсюда