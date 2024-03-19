реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Кому повысят пенсии с 1 апреля 2024 и на сколько вырастут выплаты

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Кому повысят пенсии с 1 апреля 2024 и на сколько вырастут выплаты

Пенсия. Выплаты. Фото: pixabay.com

С 1 апреля россияне начнут получать увеличенную пенсию. Выплаты будут повышены на 7,5% Это изменение произойдет автоматически, без необходимости подавать заявление

Правительство опубликовало постановление, в котором перечислены категории пенсионеров, выплаты которым вырастут с 1 апреля. С этой даты в России планово проиндексируют социальные пенсии. Рост составит 7,5%.

В следующий раз плановое повышение будет только 1 апреля 2025 года.

Как изменятся пенсии с 1 апреля 2024 года

  • По старости (с 70 лет и 60 лет): до 1 апреля – 7 153,33 рубля, с 1 апреля – 7 733,34 рубля;
  • I группа инвалидности: до 1 апреля – 17 167,83 рубля, с 1 апреля – 18 559,82 рубля;
  • II группа инвалидности: до 1 апреля – 7 153,33 рубля, с 1 апреля – 7 733,34 рубля;
  • III группа инвалидности: до 1 апреля – 6 080,38 рубля, с 1 апреля – 6 573,38 рубля;
  • Инвалидность I группы с детства и дети с инвалидностью: до 1 апреля – 17 167,83 рубля, с 1 апреля – 18 559,82 рубля;
  • Инвалидность II группы с детства: до 1 апреля – 14 306,73 рубля, с 1 апреля – 15 466,73 рубля;
  • По потере кормильца: до 1 апреля – 7 153,33 рубля, с 1 апреля – 7 733,34 рубля;
  • По потере кормильца, если оба родителя или одинокая мать погибли или неизвестны: до 1 апреля – 14 306,73 рубля, с 1 апреля – 15 466,73 рубля;
  • Малочисленным народам Севера в возрасте 55 и 50 лет: до 1 апреля – 7 153,33 рубля, с 1 апреля – 7 733,34 рубля.

С 1 апреля пенсионеры, которым исполнится 80 лет, начнут получать увеличенную пенсию. Для этой категории фиксированная часть страховой пенсии увеличится в два раза, и с учетом надбавки размер пенсии в 2024 году составит 16 269,76 рубля.

Неработающим получателям страховой пенсии следующая плановая индексация запланирована на 1 января 2025 года.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта дорог в Барнауле в этом году

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта…

Совещание по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог в краевой столице…

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта дорог в Барнауле в этом году

Более чем в два раза увеличат финансирование текущего ремонта…

Совещание по вопросу предстоящего текущего ремонта дорог в краевой столице…

GizmoChina: обновление до iOS 17.4 ломает автокоррекцию в клавиатуре iPhone

GizmoChina: обновление до iOS 17.4 ломает автокоррекцию в клавиатуре iPhone

Вышедшее в первую неделю марта обновление программного обеспечения iOS 17.4 для iPhone…

Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Кремлев призвал российских спортсменов не продаваться за копейки ради турниров

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев в своем Telegram-канале раскритиковал…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp