Пенсия. Выплаты. Фото: pixabay.com

С 1 апреля россияне начнут получать увеличенную пенсию. Выплаты будут повышены на 7,5% Это изменение произойдет автоматически, без необходимости подавать заявление

Правительство опубликовало постановление, в котором перечислены категории пенсионеров, выплаты которым вырастут с 1 апреля. С этой даты в России планово проиндексируют социальные пенсии. Рост составит 7,5%.

В следующий раз плановое повышение будет только 1 апреля 2025 года.

Как изменятся пенсии с 1 апреля 2024 года

По старости (с 70 лет и 60 лет): до 1 апреля – 7 153,33 рубля, с 1 апреля – 7 733,34 рубля;

I группа инвалидности: до 1 апреля – 17 167,83 рубля, с 1 апреля – 18 559,82 рубля;

II группа инвалидности: до 1 апреля – 7 153,33 рубля, с 1 апреля – 7 733,34 рубля;

III группа инвалидности: до 1 апреля – 6 080,38 рубля, с 1 апреля – 6 573,38 рубля;

Инвалидность I группы с детства и дети с инвалидностью: до 1 апреля – 17 167,83 рубля, с 1 апреля – 18 559,82 рубля;

Инвалидность II группы с детства: до 1 апреля – 14 306,73 рубля, с 1 апреля – 15 466,73 рубля;

По потере кормильца: до 1 апреля – 7 153,33 рубля, с 1 апреля – 7 733,34 рубля;

По потере кормильца, если оба родителя или одинокая мать погибли или неизвестны: до 1 апреля – 14 306,73 рубля, с 1 апреля – 15 466,73 рубля;

Малочисленным народам Севера в возрасте 55 и 50 лет: до 1 апреля – 7 153,33 рубля, с 1 апреля – 7 733,34 рубля.

С 1 апреля пенсионеры, которым исполнится 80 лет, начнут получать увеличенную пенсию. Для этой категории фиксированная часть страховой пенсии увеличится в два раза, и с учетом надбавки размер пенсии в 2024 году составит 16 269,76 рубля.

Неработающим получателям страховой пенсии следующая плановая индексация запланирована на 1 января 2025 года.

Взято отсюда