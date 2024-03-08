Этот город всегда отвечает взаимностью

8 марта 2024, 11:3059Написать комментарий

Бесконечное противостояние местных и «понаехов» в Сочи не утихает. Сочинцы обвиняют приезжих на ПМЖ во всех смертных грехах: в хаотичной и незаконной застройке, в вырубке деревьев на курорте, в нехватке детских садов и школ, качественного жилья. А жители России всё продолжают и продолжают ехать в город у моря, который действительно не резиновый. Места для комфортного проживания в нём совсем не осталось. Корреспондент SOCHI1.RU поговорила с «понаехами» и спросила, почему им дома не сидится, если в Сочи так все плохо.

«У нас всё хорошо»

Написать очередной материал про приезжающих в Сочи на ПМЖ мы решили после того, как на редакционную почту пришло письмо от человека, который переехал в Сочи из Екатеринбурга. Кстати — новые сочинцы понаприехали в основном из городов Сибири и Урала — Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, но и из других городов немало. Андрей написал нам в редакцию, что не понимает тех неудачников, которые жалуются на жизнь на российском курорте. Его семья уже пять лет живет на два города, в Сочи снимают квартиру в спокойном и чистом ЖК. Дети ходят в школу через дорогу. Супруга наконец-то нашла себя и стала в Адлере успешным и любимым клиентами тренером по йоге в гамаках. Дети посещают дополнительные образовательные программы в «Сириусе», тренируются в бассейне и школе гимнастики. До набережной ехать всего 7 минут на машине и 20 минут пешком.

— И бываем мы там 2–3 раза в неделю независимо от сезона. Катаемся на велосипедах, просто прогуливаемся, пьем кофе и лимонад в Surf кафе. И наслаждаемся погодой. За летний сезон одних только походов получилось у нас 3–4. Плюс столько же раз скатались в Абхазию. Как тут скучать? 31 декабря сели в машину и сначала поднялись на высоту 1150, проведали елку и погуляли. Потом спустились к главной елке поселка. И до 23:00 дурачились там. У нас всё хорошо, — написал Андрей.

Дети уже забыли, что такое Екатеринбург, они переехали оттуда в пять лет. Жена Андрея гонит из головы мысли о возвращении на Урал. Единственное, что пока угнетает молодую семью, это то, что микробизнес Андрея находится в Екатеринбурге и его он не может перенести в Сочи. И то, что приходится снимать жилье — цены на квартиры в Сочи в 3–4 раза выше уральских.

«Местные просто жесть, город — вонючая деревня»

Виктор Третьяков переехал в Сочи из Новосибирска четыре года назад. Признаётся — в Сочи мечтала жить его жена. Он же любит Сибирь и очень хотел там остаться. Но что не сделаешь ради любимой. Устроились вроде неплохо, но со столицей Сибири, конечно, не сравнить — деревня. Купили квартиру в старом фонде, начитались страшилок про незаконные новостройки. Стали делать ремонт и столкнулись с противостоянием соседей — все они местные, живут в этом доме чуть ли не с рождения.

— Они были очень недовольны работами, которые мы развернули. Мы ломали стены, была полная перестройка квартиры. Мы получили на нее разрешение. Но они жаловались, куда могли, вызывали полицию, если мы даже на минуту нарушали закон о тишине. Скандалили, когда мы работали днем, потому что у них дети спали. Короче, местные просто жесть, а город — вонючая деревня. Вокруг нашего дома много лет течет канализация и всем пофиг, — рассказал Виктор.

Соседи делали мелкие пакости, утверждает он — поджигали коврик у квартиры, вставляли спички в замочную скважину. С горем пополам сделали ремонт, стали обживаться, вроде и отношения с обитателями дома наладили, несмотря на их ночные посиделки с шашлыками во дворе каждые выходные. Спать под их дикий смех не получается. Может, отношения не выясняют, но всё равно чувствуют себя здесь чужими. За медицинской помощью до сих пор ездят в Новосибирск, в местных государственных поликлиниках и больницах стараются не лечиться, даже в платных, только если прижмет. Хорошие врачи ехать в Сочи и работать за копейки не хотят.

— Менталитет здесь такой, что никто из местных никуда не торопится, все на чиле, на расслабоне. Они привыкли так жить. А у нас же был совершенно другой ритм жизни в большом городе. Мне лично сложно, что никто не хочет работать. Это очень бесит. Если ты взял на работу местного, то знай, что он будет делать это с большой ленцой. Дело иметь с местными очень сложно, поэтому в свой бизнес я взял земляков, которых здесь очень много, — рассказал Виктор.

Он перенес свой бизнес по ремонту сотовых телефонов и компьютеров из Новосибирска, и сразу его доход упал — клиентов не так много, снимать офис в центре Сочи или Адлера очень дорого, практически вся выручка уходит на плату за аренду. Плюсами Сочи Виктор считает отсутствие зимы, красивую природу, а также море, которое за четыре года жизни на курорте еще не приелось.

«Я здесь познала дзен»

Бывшая жительница Красноярска Елена Мирошникова живет в Сочи и балдеет — наслаждается каждым днем. А минусы старается не замечать. И, как утверждает девушка, город платит ей тем же. Она считает, что сочинцы очень доброжелательные люди, по крайней мере, ей повезло встретить только таких.

— Очень открытые люди здесь живут. Просты, без всякого снобизма. Я работаю удаленно, но устроилась специально продавать экскурсии в свободное время, чтобы общаться с людьми. Я здесь познала дзен. Я совершенно спокойна, живу без гонки и с удовольствием вписалась в этот размеренный образ жизни. Здесь никто никуда не торопится, вот и я теперь не тороплюсь жить. Я открыта к людям, и они мне открываются. Ведь не зря говорят: что посеешь, то и пожнешь, — говорит Елена. Каждое утро она спускается в армянскую пекарню, которая находится на первом этаже ее дома, за свежим лавашом. Владелец точки уже ждет ее с чашечкой свежесваренного кофе. А грузинка Нана, которая торгует мясом в соседней лавке, всегда оставляет ей самые свежие продукты и угощает грузинскими сладостями. Елена привозит ей из Красноярска гостинец — кедровые орехи, пришлось учить Нану их правильно щелкать. А азербайджанец Абид, который торгует фруктами в соседнем магазине, обязательно положит несколько фруктов в подарок.

— Такой многонациональный город, и все живут вместе в дружбе и в радости. Это очень приятно. Сибиряки тоже добрые люди, но они такие суровые. А сочинцы всегда придут на помощь, у них всегда есть время поболтать. Я со своим маникюрным мастером подружилась, она из Абхазии. Она даже приглашала меня в родительский дом в Сухуме, там меня встретили как дорогую гостью, — рассказывает Елена. Единственное, что ей не нравится в Сочи — это затяжное и очень жаркое лето. В самые знойные месяцы — июль, август — она просто уезжает в Сибирь. Зато зимой, когда там лежит снег и жуткий мороз, она наслаждается солнцем и вечной зеленью.

Отношение сочинцев к «понаехам» (кстати, автор статьи сама из их числа) можно понять: когда-то их город был тихим и уютным, хотя бы зимой. Сейчас это уже давно не курорт, а хаос с огромными круглогодичными пробками. Люди едут и едут, им нужно где-то жить, на каждом свободном клочке земли строятся дома, зачастую незаконные. Мощностей на всех не хватает, летом город живет без воды, перебои со светом, в некоторых школах дети учатся в три смены. Но это вопрос к властям, а не к приезжим, если уж они допускают перенаселение, будьте добры — обеспечьте людям достойную жизнь.

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08.03.2024