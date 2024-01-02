Кому в 2024 году повысят маткапитал

С 1 февраля 2024 года сумма материнского капитала при рождении первенца составит 631 тысячу рублей, а при рождении второго ребенка — 833,8 тысячи.

Тем, кто уже получал маткапитал ранее и потратил часть средств, остаток проиндексируют на те же 7,5 процента. А вот семьи, которые еще не использовали средства из маткапитала, ждет максимальное повышение – на 44 тысячи рублей за первенца и 58 тысяч за второго ребенка.

Кроме того, если родители уже получали маткапитал на первенца и ожидают пополнение в 2024 году, то за второго ребенка им «доплатят» около 203 тысяч рублей, пишет Lenta.ru .

Важно добавить, что с 1 января вступил в силу закон о праве на получение материнского капитала только на детей, имеющих российское гражданство по рождению. При этом оба родителей также должны быть гражданами России. Данное нововведение не коснется россиян, постоянно проживающих на территории новых регионов страны на день их принятия в состав России.

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Взято отсюда.

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