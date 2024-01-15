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Концерт Лолиты в Новосибирске отменили после жалоб общественности

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Концерт Лолиты в Новосибирске отменили после жалоб общественности

Лолита, 2020 год Фото: vk.com/lolitasu

В ДКЖ оповестили, что люди могут вернуть деньги за билеты. Причина отмены концерта не уточняется, однако известно, что ранее сделать это предложил Союз отцов

В Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, который был запланирован на 2 апреля в Дворце культуры железнодорожников. Об этом сообщает “КП-Новосибирск”.

Ранее Союз отцов предложил запретить концерты Лолиты после ее участия в “голой” вечеринке Ивлеевой. При этом другое выступление, которое должно состояться 31 марта в Доме ученых, пока не отменяли.

В Барнауле отменился концерт певицы Лолиты, сообщается на сайте kassy.ru. Концерт должен был пройти 29 марта 2024 года ДК Моторостроителей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле примерно за месяц до скандальной вечеринки отменили концерт Лолиты, который должен был пройти 29 марта 2024 года. Сама певица признавалась, что в других городах ее выступления отменяют из-за ее участия в мероприятии Ивлеевой.

Взято отсюда

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