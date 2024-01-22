Концерт, посвящённый подвигу жителей блокадного Ленинграда, готовит филармония Алтайского края

Концерт пройдёт в память о событиях по освобождению города на Неве.

Сегодня со сцены будет звучать великая музыка Дмитрия Шостаковича – седьмая симфония, написанная им во время войны, когда родной город композитора находился в блокадном кольце. На этом концерте выступят ведущие вокальные коллективы края: мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии и академический хор имени Тарнецкого. барнаульский детский хор исполнит песни, посвящённые детям блокады.

Леонид Хиль

Взято отсюда.

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