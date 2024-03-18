Концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией прошёл в барнаульской филармонии

На сцене исполнили романсы и симфонические пьесы, посвященные южным российским землям, а также популярные песни и гражданскую лирику из репертуара Муслима Магомаева.

Источник фото: Катунь 24

Для горожан выступил симфонический оркестр филармонии, московскиий вокальный квартет «Перфомен», мужской вокальный ансамбль под руководством Александра Афанасьева и детский хор. Заслуженная артистка России Виктория Гальцева исполнила произведение на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Фонтану Бахчисарайского дворца».

Кроме того, концерт посетили ветераны боевых действий в Афганистане и Сирии, участники СВО.

«Я уходил защищать свою родину, нашу родину, в Республику Афганистан. Так вот получилось: сейчас и сын принял участие в данных событиях, которые были в 2014 году. Такая смена поколений получилась. Событие очень нужное, очень правильное», — поделился заместитель руководителя алтайского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Андрей Прозоров.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации 10 лет назад по результатам референдума. Договор подписали 18 марта 2014 года в Москве.

«Десять лет назад народ Крыма – исконного полуострова, который всегда был нашим, тяготел к России – сделал единственно правильный выбор. И этот выбор за 10 лет был подтвержден теми вложениями, которые сделала Россия матушка в наш полуостров. Теми проектами в сельском хозяйстве, инфраструктуре, образовании, которые, действительно, позволили на совершенно новую ступень поднять жизнь жителей Крыма», — заявил заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев.

Взято отсюда.

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