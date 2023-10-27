Концертная программа «Мы вместе!» состоялась в г. Бийске

24 октября 2023 года в г. Бийске прошла патриотическая концертная программа «Мы вместе!», посвященная Дню народного единства.

Концертная программа, была подготовлена Алтайским государственным институтом культуры совместно с Алтайской краевой общественной организацией «Союз армян Алтайского края» при поддержке Департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, Народного фронта в Алтайском крае, Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Бийска. В программе также приняли участие Алтайская краевая общественная организация «Национально-культурная автономия казахов» и Общественная организация «Местная национально-культурная автономия татар г. Барнаула».

Творческие номера представили Ансамбль народного танца «Сибирь» (руководитель – профессор Г. П. Молявко), фольклорный ансамбль «Узорье» (руководитель – профессор О. С. Щербакова), вокально-хореографический ансамбль «Арцах» (руководитель – доцент Л. П. Айкина), ансамбль дхолистов, хореографический ансамбль «Нур-Алтай», а также солисты – студенты АГИК и участники этнокультурных коллективов – Диана Алпысбаева (вокал), Иван Шпорта (аккордеон), Екатерина Казанцева (народное пение). Норайр Тамрязян (дудук), Рушан Шакеров (вокал). В холле перед концертным залом зрители могли познакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества, символизирующей богатство народных традиций и межкультурный диалог. Выставка была представлена произведениями народного мастера Арама Маиляна и Юлии Неприятель, преподавателя кафедры ХКиДПТ, а также работами студентов Алтайского государственного института культуры.

Зрители, среди которых были военнослужащие, участники Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия», ветераны, тепло встретили артистов.

Вся концертная программа была пронизана мыслью о том, что только культурные традиции, межнациональная дружба, поддержка и сплочение позволят преодолеть все невзгоды.

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