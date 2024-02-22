21 февраля на сцене Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района прошла районная праздничная программа «Память. Защитник. Отечество» по итогам месячника военно-патриотического и гражданского воспитания.

Праздничную программу открыли обучающиеся клуба игры на гитаре «АРТ» совместно с руководителем клуба — Дмитрием Анатольевичем Голенковым, которые исполнили известные композиции советских и современных авторов о Великой Отечественной войне, о Родине, о солдатах.

Почётными гостями праздника стали ветераны, а также учащиеся школ Ленинского района и родители участников конкурса песни.

Участниками музыкальной части программы стали призёры конкурса патриотической песни, а также обучающиеся цирковой студии «Арлекино», театр танца «Неподарочки».

В рамках праздничной программы состоялось награждение призёров и участников районного конкурса патриотической песни «Мне есть что спеть».

По итогам районного конкурса патриотической песни «Мне есть что спеть — 2024» обладателями Гран-при стали Макарова Ангелина, солистка Образцового детского коллектива Алтайского края «Вокальная студия «Фантазия» и Чуркина Екатерина из МБДОУ «Детский сад №180 «Почемучка».

Взято отсюда