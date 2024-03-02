Кондукторам барнаульского Горэлектротранса поднимут зарплату

В настоящее время в трамваях и троллейбусах Барнаула наблюдается ощутимая нехватка персонала. Чаще всего водители параллельно выполняют обязанности кондуктора. В Горэлектротрансе взялись за решение этой проблемы.

Главный инженер предприятия Александр Возный сообщил, что зарплата кондукторов увеличится на 15%. По его мнению, это позволит привлечь на работу новых сотрудников.

«Меры по работе водителей электротранспорта без кондукторов были временными и позволили стабилизировать выпуск транспорта на линию. Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы увеличить количество сотрудников», – пообещал Александр Возный.

Более того, в настоящее время Горэлектротранс совместно с мэрией Барнаула разрабатывают программы по обновлению транспорта.

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , вести алтай новости сегодня