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10 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В Германии развернулись масштабные протесты фермеров. По улицам городов ездят тракторы – в стране заблокированы несколько автобанов. Подлость, устроенная правительством Германии, вышла боком самим немцам. Пишет “Царьград”.

В Германии проходит одна из самых больших в истории страны забастовка фермеров. К ней также обещали подключиться местные дальнобойщики и коллеги из Нидерландов.

Политика, проводимая правительством Олафа Шольца, не устраивает подавляющее большинство немцев. Соцопросы показали, что почти 70% жителей страны поддерживают аграриев, которые протестуют против отмены льгот на топливо.

Фермеры блокируют автострады и заваливают улицы городов навозом, а проезжающие мимо бюргеры одобрительно жмут на клаксоны. В супермаркете какие-то шутники на дне пустых коробок в овощном ряду написали: “Все овощи съели Шольц и Зеленский”.

ФОТО: STEFAN SAUER/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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