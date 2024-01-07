Полиция. Машина. Мигалка Фото: pixabay.com

Несколько человек попали в больницу с ранениями после взрыва в кальянной в Домодедове. По версии СМИ, так остросюжетно закончился конфликт между двумя посетителями заведения

В помещении кальянной в подмосковном Домодедове на улице Гагарина произошел взрыв, пишет ТАСС. Там взорвалась граната.

На месте происшествия работают экстренные службы. Кальянная временно закрыта для посещения.

Администратор бара, где произошел взрыв, рассказал MSK1.RU, что утром в помещение зашел неизвестный мужчина, швырнул три гранаты, а затем скрылся в неизвестном направлении.

“Один пострадавший не слышит, у другого спина разорвана, третий в крови”, — сказал администратор.

По информации Mash, от взрыва пострадали:

21-летний студент МЧС Даниил К. получил множественные осколочные ранения туловища и конечностей. Его доставили в Центральную городскую больницу.

28-летнего Станислава К. увезли в больницу с осколочными ранениями туловища и конечностей, 34-летнего Нурлана А. — с частичной потерей слуха, ЧМТ и ранами головы, шеи и рук.

35-летняя Нигора А. отделалась частичной потерей слуха в левом ухе, от госпитализации она отказалась.

“Вести” сообщают, что силовики уже задержали подозреваемого в подрыве гранаты. Это 43-летний ранее судимый житель Подмосковья. Взрыву предшествовал конфликт между двумя мужчинами. Ранения, по данным стражей порядка, получили два человека, хотя ранее речь шла о трех госпитализированных пострадавших.

Взято отсюда