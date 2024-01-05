Слишком радоваться в этом году, похоже, не стоит

Есть в нашей редакции старая добрая традиция — в начале каждого года смотреть, что предсказывали на него два известных провидца — Ванга и Нострадамус. Честно, мы не знаем, откуда у них взялось столько свободного времени, чтобы спрогнозировать жизнь на столетия вперед, но поток предсказаний не стихает. Что еще интереснее, в некоторых аспектах Ванга и Нострадамус подтверждают слова друг друга. Так что же они напророчили на этот год?

Что будет с конфликтами в 2024 году

Учитывая, как всё закрутилось в 2023 году и с какой скоростью вспыхивали конфликты в разных странах, нам всем хочется хотя бы год пожить спокойно. Но стоит ли ждать спокойствия от 2024 года, который к тому же будет високосным?

Толкователи стихов Нострадамуса говорят, что основные предсказания на 2024 год у него написаны в катрене 5–24, который гласит:

«Царство и закон, поднявшиеся под Венерой,

Сатурн установит над Юпитером.

Закон и царство, поднятые Солнцем,

Претерпят зло из-за людей Сатурна».

Растолковать метафорическое описание этого фрагмента довольно сложно, но есть мнение, что, согласно ему, особое значение в 2024 году следует придать положению Юпитера и Сатурна. По астрологическим прогнозам, эти планеты приблизятся друг к другу в августе 2024-го, и, скорее всего, этот период станет переломным для всего мира.

Также толкователи обращают внимание и на другие строки: «Большой брат придет на чужую землю и заберет принадлежащее ему по праву. Недруги, пришедшие с Запада, тоже возьмут то, что принадлежало им столетиями». Эти слова, считают интерпретаторы, говорят о том, что украинский конфликт закончится за столом переговоров осенью 2024 года.

Но слишком радоваться, похоже, не стоит. Потому что на этом месте в игру вступают толкователи Ванги. И они уверены: перед смертью болгарская ясновидящая сделала предсказание, что в 2024 году будет большая вероятность масштабной глобальной войны, исход которой станет самым важным событием во всей мировой истории и приведет к уменьшению населения Земли.

Что будет с экономикой в 2024 году

Толкователи Нострадамуса говорят, что в экономике в 2024 году усилится конфликт интересов. США и европейские страны начнут уступать ведущие позиции, кроме того, в Европе усилится голод. Из-за этого люди станут жестче, появятся разногласия с политическими верхушками. Чтобы отвлечь людей от проблем насущных, страны Евросоюза начнут искать внешнего врага. Вероятно, он отыщется среди вчерашних союзников. Это усугубит положение в регионе, из-за чего может возникнуть экономический кризис.

Что насчет катастроф в 2024 году

О катастрофах Нострадамус предупреждает в таком катрене:

«В двадцатый день Тельца Солнце потрясет Землю,

Большой многолюдный театр рухнет,

Воздух, небо и земля потемнеют и станут туманными».

Толкователи полагают, что экологические и техногенные катастрофы будут регулярно появляться во всем мире, а главным источником угрозы станет вода — возможен стремительный рост уровня Мирового океана, от чего серьезно пострадают прибрежные города. В то же время другие регионы может настигнуть жуткая засуха. Еще один источник бедствий — землетрясения. Особенные разрушения грозят некоему «городу огней».

В свою очередь, толкователи Ванги рассказывают, будто она говорила, что в 2024 году невиданное ранее землетрясение произойдет в Тихоокеанском регионе. Его жертвами станет «колоссальное количество людей». Также она пророчила рост числа террористических и биологических атак в странах Европы.

Стоит ли ждать чего-то хорошего от 2024 года

В предсказаниях Ванги нашлось место и для хороших новостей. Среди них медицинские и технологические прорывы, которые позволят лечить болезнь Альцгеймера и рак.

А вот Нострадамус насчет 2024 года ничего хорошего, похоже, не сказал. Зато высказался конкретно о России.

Что ждет Россию в 2024 году

Расшифровщики наследия Нострадамуса обратили внимание сразу на несколько аспектов в его предсказаниях, которые касаются России:

в северной части страны будет продолжительный сезон дождей, это приведет к некоторым трудностям, но другие страны внезапно окажут поддержку;

Россия найдет новых союзников, а отношения с Китаем укрепятся;

будет какой-то прорыв в науке, который привлечет внимание других стран.

А вот Ванга, по словам толкователей ее провидений, в очередной раз напирает на объединение России с Китаем. Правда, в этом году к укреплению отношений присоединится еще и Индия. Кроме того, России стоит ждать резких изменений в политической жизни страны. Что это будет, мы не беремся предположить.

Сбываются ли предсказания Ванги и Нострадамуса

Раз уж заговорили об отношениях России и Китая, можно вспомнить, что сближение стран Ванга пророчила в 2022 году. В то же время она говорила об ухудшении отношений с Западом. В целом всё сбылось.

Правда, Ванга не видела в 2022 году никаких боевых действий. Но здесь ей на подмогу пришел Нострадамус, который, по словам толкователей его катренов, пророчил «масштабные военные конфликты».

В один голос Ванга и Нострадамус говорили о том, что в 2023 году по Земле ударит астероид, в результате этого произойдет смещение земной оси — отклонение ожидалось небольшим, но достаточным для климатической катастрофы. Встречи с астероидом в 2023 году у нас, конечно, не было, но климатических катастроф хватало. Так что, похоже, что бы ни предсказали великие, лучше всего управлять своей судьбой самостоятельно.

Взято Источник

05.01.2024