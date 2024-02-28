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Конкурс “Лучшие практики наставничества” запустят в Алтайском крае в новом формате

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Теперь участие в нем могут принять представители гостиничного бизнеса

Конкурс "Лучшие практики наставничества" запустят в Алтайском крае в новом формате

Бизнес. Рост / Фото: rawpixel.com on Freepik

Новая номинация появилась в конкурсе “Лучшие практики наставничества”, который в Алтайском крае проводят с 2021 года. Теперь до участия допускаются компании из индустрии гостеприимства. При этом номинацию “Наставничество в социальной сфере” убрали. 

Конкурс в регионе проводят в рамках национального проекта “Производительность труда”. Наставничество является одним из главных инструментов повышения эффективности работы предприятия, отметил замминистра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов.

“Рост производительности труда напрямую зависит от того, насколько качественно выстроена данная система. В текущем году своим опытом смогут поделиться организации сферы индустрии гостеприимства. Это очень интересный опыт, возможно, участники смогут узнать для себя что-то новое”, – подчеркнул Кореннов.

А конкурс проводят для популяризации удачного опыта наставничества, стимулирующего рост производительности труда. Через “Лучшие практики наставничества” в регионе отмечают наставников, которые внесли существенный вклад в развитие экономики в целом и конкретного предприятия в частности. Региональные победители примут участие в федеральном этапе конкурса.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае скоро начнется новый сезон обучения руководителей компаний, которые участвуют в нацпроекте. Топ-менеджеры бесплатно проходят программу “Лидеры производительности”. 

Национальный проект “Производительность труда” направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

горняк

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