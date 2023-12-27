Конкурс на лучшее новогоднее украшение общежитий провели в АлтГУ

В Студенческом городке прошёл конкурс на лучшие новогодние украшения общежитий.
Жители общежитий с самого начала декабря активно украшали жилые помещения своих жилых пространств. Студенты выбирали самые разные тематики, но объединяло их одно: Новый год.
20 декабря по общежитиям прошла комиссия во главе с директором студгородка Ашотом Погосяном . Встречали жюри Дед Мороз и Снегурочка. Комиссии предстояло оценить украшения в пяти номинациях.
Результаты конкурса:
«Лучшая новогодняя ёлочка»
«Лучшая секция / холл»
«Лучший этаж»
«Лучшая жилая комната»
«Лучшее место общего пользования»
«В этом году было очень много красивых этажей с хорошими задумками. Как староста 16-го этажа я понимаю, что это далеко не просто все реализовать. Большое количество времени и сил требуется для воплощения хорошей идеи в жизнь, но у тебя есть целая команда — твой этаж. Наше общежитие показало хорошие результаты, ребята отлично постарались, за что получили свои заслуженные призы и волшебную атмосферу на всю зиму!» — Евгений Малахов , культурный организатор общежития № 5.
Студенческий городок АлтГУ желает всем прекрасных новогодних каникул и успехов в новом году!
Взято отсюда.
новости республики алтай , новости алтая видео ,