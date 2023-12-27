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Конкурс на лучшее новогоднее украшение общежитий провели в АлтГУ

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Конкурс на лучшее новогоднее украшение общежитий провели в АлтГУ

В Студенческом городке прошёл конкурс на лучшие новогодние украшения общежитий.

    • Жители общежитий с самого начала декабря активно украшали жилые помещения своих жилых пространств. Студенты выбирали самые разные тематики, но объединяло их одно: Новый год.

    20 декабря по общежитиям прошла комиссия во главе с директором студгородка Ашотом Погосяном . Встречали жюри Дед Мороз и Снегурочка. Комиссии предстояло оценить украшения в пяти номинациях.

    Результаты конкурса:

    «Лучшая новогодняя ёлочка»

  • 1 место — Общежитие № 2
  • 2 место — Общежитие № 1
  • 3 место — Общежитие № 3

    • «Лучшая секция / холл»

  • 1 место — 305 в общежитии № 4
  • 2 место — А164 в общежитии № 5
  • 3 место — 512 и 514 в общежитии № 4

    • «Лучший этаж»

  • 1 место — 5 этаж в общежитии № 1
  • 2 место — 1 этаж в общежитии № 3
  • 3 место — А16 этаж в общежитии № 5

    • «Лучшая жилая комната»

  • 1 место — комната 202 в общежитии № 3
  • 2 место — комната 52 в общежитии № 2
  • 3 место — комната В84б в общежитии № 5

    • «Лучшее место общего пользования»

  • В общежитии № 1 — 1 этаж
  • В общежитии № 2 — 1 этаж
  • В общежитии № 3 — фотозона 2 этажа
  • В общежитии № 4 — 2 этаж
  • В общежитии № 5 — лифтовый холл В8

    • «В этом году было очень много красивых этажей с хорошими задумками. Как староста 16-го этажа я понимаю, что это далеко не просто все реализовать. Большое количество времени и сил требуется для воплощения хорошей идеи в жизнь, но у тебя есть целая команда — твой этаж. Наше общежитие показало хорошие результаты, ребята отлично постарались, за что получили свои заслуженные призы и волшебную атмосферу на всю зиму!» — Евгений Малахов , культурный организатор общежития № 5.

    Студенческий городок АлтГУ желает всем прекрасных новогодних каникул и успехов в новом году!

    Взято отсюда.

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