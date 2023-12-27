Конкурс на лучшее новогоднее украшение общежитий провели в АлтГУ

В Студенческом городке прошёл конкурс на лучшие новогодние украшения общежитий.

Жители общежитий с самого начала декабря активно украшали жилые помещения своих жилых пространств. Студенты выбирали самые разные тематики, но объединяло их одно: Новый год.

20 декабря по общежитиям прошла комиссия во главе с директором студгородка Ашотом Погосяном . Встречали жюри Дед Мороз и Снегурочка. Комиссии предстояло оценить украшения в пяти номинациях.

Результаты конкурса:

«Лучшая новогодняя ёлочка»

1 место — Общежитие № 2

2 место — Общежитие № 1

3 место — Общежитие № 3

«Лучшая секция / холл»

1 место — 305 в общежитии № 4

2 место — А164 в общежитии № 5

3 место — 512 и 514 в общежитии № 4

«Лучший этаж»

1 место — 5 этаж в общежитии № 1

2 место — 1 этаж в общежитии № 3

3 место — А16 этаж в общежитии № 5

«Лучшая жилая комната»

1 место — комната 202 в общежитии № 3

2 место — комната 52 в общежитии № 2

3 место — комната В84б в общежитии № 5

«Лучшее место общего пользования»

В общежитии № 1 — 1 этаж

В общежитии № 2 — 1 этаж

В общежитии № 3 — фотозона 2 этажа

В общежитии № 4 — 2 этаж

В общежитии № 5 — лифтовый холл В8

«В этом году было очень много красивых этажей с хорошими задумками. Как староста 16-го этажа я понимаю, что это далеко не просто все реализовать. Большое количество времени и сил требуется для воплощения хорошей идеи в жизнь, но у тебя есть целая команда — твой этаж. Наше общежитие показало хорошие результаты, ребята отлично постарались, за что получили свои заслуженные призы и волшебную атмосферу на всю зиму!» — Евгений Малахов , культурный организатор общежития № 5.

Студенческий городок АлтГУ желает всем прекрасных новогодних каникул и успехов в новом году!

Взято отсюда.

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