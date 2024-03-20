Конкурс «Учитель года Алтая» проходит в Алтайском крае

Сегодня свое мастерство в номинации «Педагогический дебют» показала преподаватель начальных классов Ксения Клокова.

Источник фото: Катунь 24

Ксения решила участвовать в конкурсе «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют», так как захотела поделиться своим опытом в преподавании. В обучении она использует творческий подход. Помимо обычного объяснения материала она предлагает детям нарисовать кокошники или сделать коллаж.

На своем открытом уроке Ксения предложила ребятам раскрасить кокошник для доброй и злой героинь сказок, при этом рассказала, что может говорить цвет украшения о человеке. По словам педагога, при помощи арт-метода ребенок развивает не только воображение.

«Он уникален тем, что ребенок, помимо того, что развивает свои креативные способности, творческое мышление, он также может и развивать мелкую моторику, развивать свою речь. Ведь не зря в первых классах образ буквы, например, как раз лепят из пластилина», — рассказала учитель изобразительного искусства школы №17 г. Бийск Ксения Клокова.

Максима Жученко, одного из учеников 53 школы, заинтересовала тема русской культуры. Мальчик признается, учительница рассказывала тему очень увлекательно. Также Максим нарисовал кокошник для доброй героини сказки.

«Мне учительница очень понравилась. Она нежная, добрая, и если у нас что-то не получалось, то она всегда нам помогала. Все было так интересно, заинтригованно. Мы еще не знали тему урока, и было очень сильно интересно», — поделился ученик школы № 53 Максим Жученко.

Художественность проведения урока зацепила и членов жюри. Помимо подготовки они отметили и выбранную тему – русское народное творчество. Благодаря такому подходу дети узнают о народной культуре и заинтересуются ею.

«Молодая учительница была полностью погружена в русское народное творчество, в тему культуры. Ребята замечательно рисовали кокошник, и на уроке было достаточно интересно. Мы, как члены жюри, очень довольны», — отметила заместитель директора по научной и инновационной работе Алтайского института развития образования им. А. М. Топорова Татьяна Райских.

Метод Ксении к преподаванию можно назвать уникальным. Увлеченный творчеством ребенок сможет развить мелкую моторику, выразить свои эмоции через искусство и много нового узнает об окружающем мире.

Взято отсюда.

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