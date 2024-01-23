Конный клуб в Бийске подкармливает животных хвойными ветками

В Бийске собирают ненужные новогодние ёлки и отдают их на съедение животным.

Для лошадей конно-спортивного клуба «Мечтатель» это не только лакомство, но еще и полезная добавка – микроэлементы, аминокислоты, витамины. В этом году лошадям отвезли уже более 200 ёлочек. Ёлки собирают на улицах города для этой акции уже второй год. Многие горожане уже знают – выбрасывать в контейнер нельзя. Когда ёлки разлагаются не в лесу, а на свалке, то каждое дерево выделяет 16 килограммов метана – углекислого газа, который разрушает атмосферу планеты. Ёлки важно тщательно очистить от игрушек и мишуры – это может принести непоправимый вред животным. Помимо корма для животных отслужившие своё ёлки могут стать дровами для бани или будущей мебелью, плитами МДФ. Их используют в сельском хозяйстве – для посыпки почвы от сорняков, для создания парковых троп, для цветочных клумб. Словом, в переработанном виде у ёлки есть много шансов принести еще много радости.

Юлиана Бакулина (Бийский район)

Взято отсюда.

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