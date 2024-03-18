Конон Огородник: приметы, традиции и что нельзя делать 18 марта

18 марта – день чествования святого Конона

18 марта православные почитают память святого Конона Исаврийского. В народном календаре этот день получил название – Конон Огородник. Существует примета, что святой помогает всем, кто в этот день занимается работой в саду и огороде.

По традиции в этот день можно заниматься обычными повседневными делами: убираться, работать. На Конона было принято ремонтировать парники и теплицы, а также замачивать семена капусты и помидоров для высадки в закрытые парники.

Что категорически нельзя делать 18 марта

Запрещается в этот день бездельничать.

Запрещено в этот день брать в руки грабли и вилы, иначе хлеб летом будет побит градом.

В этот день нельзя ходить за покупками, согласно приметам, у них будет короткий срок службы.

В этот день нельзя на ужин гостей звать. Ужин нужно провести со своей семьей.

Согласно поверьям, в этот день нельзя сплетничать и наговаривать на кого-либо.

Куриные яйца нельзя разбивать ножом, иначе между супругами возникнет ссора из-за детей.

Приметы на 18 марта

Ясная погода – к жаркому лету.

Мыши в доме – год будет неурожайным.

Вороны раскаркались – к пасмурной погоде.

Нет осадков – града летом можно не ждать.

По полям (или по дому) бегают мыши – год будет неурожайным.

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Взято отсюда