Константин Падун, обвиняемый в убийстве экс-жены, выступил с последним словом

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Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Его огласят сегодня вечером. Пока прошли прения сторон и с последним словом выступил подсудимый

26 февраля в Барнауле началось оглашение приговора Константину Падуну, которого обвиняют в убийстве экс-жены, сообщает ” КП-Барнаул “.

Падун был спокоен и сосредоточен. Он отверг доводы обвинения об умышленном убийстве и заявил, что все произошло случайно. Якобы Елена зашла в комнату, когда он спал, начала ссору, а он пытался от нее защититься и сделал удушающий захват.

07 февраля, 18:31 По делу об убийстве Елены Падун к ее мужу заявлены многомиллионные иски

Впервые после долгого перерыва на очередном заседании по делу Константина Падуна, которого обвиняют в убийстве бывшей супруги в январе прошлого года, разрешили присутствовать журналистам

Тело спрятал, по словам обвиняемого, так как был в шоке и не знал, что делать. При этом мужчина акцентировал, что написал явку с повинной.

“Я вину признал, раскаиваюсь, и с самого начала раскаивался, именно поэтому пришел с явкой. Все, что от меня требовалось для судебного дела, разбирательства, я все предоставил, ничего не скрывая. Я осознаю, что от моих действий наступила смерть Елены. Но это был не намеренно. Хочу вернуться к нормальной жизни, как я жил до этого. До 38 лет у меня не было ни одного правонарушения, ни одного штрафа. Хотел бы вернуться к простой жизни законопослушного гражданина“, – сказал Падун в последнем слове.

Адвокат попросил суд переквалифицировать дело на более мягкую статью: ч. 1. ст. 108 УК “Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны”.

Напомним, по данным следствия, экс-супруг Елены Падун убил ее в результате конфликта в ночь с 4 на 5 января 2023 года из-за того, что не желал выселяться из квартиры, несмотря на официальный развод.

Взято отсюда.

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