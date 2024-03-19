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Константинов день: приметы, что можно и нельзя делать 19 марта

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Константинов день: приметы, что можно и нельзя делать 19 марта

В этот день обязательно надо было вытоптать тропинку вокруг колодца, чтобы в него не попала грязная талая вода

В народе дата 19 марта получила название Константинов день или Константиновы круги. Такое название родилось из-за особенного обряда, проводимого именно 19 марта. В этот день обязательно было вытоптать тропинку вокруг колодца – чтобы в него не попала грязная талая вода. 

Что можно делать в Константинов день

  • В этот день ходили в баню и святили колодцы: так люди выражали свое почтение воде. 
  • 19 марта предпочтения отдавали легкой пище.
  • В этот день делали выпечку в виде птичек: считалось, что именно с прилетом ласточки начинается настоящая весна, теплая и без заморозков.

Что нельзя делать в Константинов день

  • Нельзя пить из чужой чашки: можно поссориться с владельцем посуды из-за денег, причем очень серьезно и надолго.
  • Запрещается забывать в этот день о своих умерших родственниках: им необходимо поставить свечки, вспомнить об усопших только хорошее, а все негативные мысли отогнать подальше.
  • Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения: приведет к неудачам.

Приметы на 19 марта

  • Увидеть белого аиста в этот день — к удаче в текущем году.
  • Дятел стучит — к долгому похолоданию.
  • Вороны собираются в стаи и громко каркают — будет ненастная погода.
  • Суставы крутит — к непогоде.
  • Утром мороз — впереди будет еще 40 заморозков.
  • Трясогузка прилетела — весна окажется теплой.
  • Днем стоит мороз — весна будет теплой, а лето жарким.

погода на 10 , погода район недели ,

Взято отсюда

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