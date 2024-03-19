Константинов день: приметы, что можно и нельзя делать 19 марта

В этот день обязательно надо было вытоптать тропинку вокруг колодца, чтобы в него не попала грязная талая вода
В народе дата 19 марта получила название Константинов день или Константиновы круги. Такое название родилось из-за особенного обряда, проводимого именно 19 марта. В этот день обязательно было вытоптать тропинку вокруг колодца – чтобы в него не попала грязная талая вода.
Что можно делать в Константинов день
- В этот день ходили в баню и святили колодцы: так люди выражали свое почтение воде.
- 19 марта предпочтения отдавали легкой пище.
- В этот день делали выпечку в виде птичек: считалось, что именно с прилетом ласточки начинается настоящая весна, теплая и без заморозков.
Что нельзя делать в Константинов день
- Нельзя пить из чужой чашки: можно поссориться с владельцем посуды из-за денег, причем очень серьезно и надолго.
- Запрещается забывать в этот день о своих умерших родственниках: им необходимо поставить свечки, вспомнить об усопших только хорошее, а все негативные мысли отогнать подальше.
- Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения: приведет к неудачам.
Приметы на 19 марта
- Увидеть белого аиста в этот день — к удаче в текущем году.
- Дятел стучит — к долгому похолоданию.
- Вороны собираются в стаи и громко каркают — будет ненастная погода.
- Суставы крутит — к непогоде.
- Утром мороз — впереди будет еще 40 заморозков.
- Трясогузка прилетела — весна окажется теплой.
- Днем стоит мороз — весна будет теплой, а лето жарким.
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Взято отсюда