Константинов день: приметы, что можно и нельзя делать 19 марта

В этот день обязательно надо было вытоптать тропинку вокруг колодца, чтобы в него не попала грязная талая вода

В народе дата 19 марта получила название Константинов день или Константиновы круги. Такое название родилось из-за особенного обряда, проводимого именно 19 марта. В этот день обязательно было вытоптать тропинку вокруг колодца – чтобы в него не попала грязная талая вода.

Что можно делать в Константинов день

В этот день ходили в баню и святили колодцы: так люди выражали свое почтение воде.

19 марта предпочтения отдавали легкой пище.

В этот день делали выпечку в виде птичек: считалось, что именно с прилетом ласточки начинается настоящая весна, теплая и без заморозков.

Что нельзя делать в Константинов день

Нельзя пить из чужой чашки: можно поссориться с владельцем посуды из-за денег, причем очень серьезно и надолго.

Запрещается забывать в этот день о своих умерших родственниках: им необходимо поставить свечки, вспомнить об усопших только хорошее, а все негативные мысли отогнать подальше.

Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения: приведет к неудачам.

Приметы на 19 марта

Увидеть белого аиста в этот день — к удаче в текущем году.

Дятел стучит — к долгому похолоданию.

Вороны собираются в стаи и громко каркают — будет ненастная погода.

Суставы крутит — к непогоде.

Утром мороз — впереди будет еще 40 заморозков.

Трясогузка прилетела — весна окажется теплой.

Днем стоит мороз — весна будет теплой, а лето жарким.

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Взято отсюда