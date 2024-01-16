Королева марафонов: задолженность Елены Блиновской выросла на 9 млн рублей

Создательница “Марафонов желаний” сидит под домашним арестом по делу о неуплате налогов

За последние 18 дней долг Елены Блиновской, вырос на 9 млн рублей – с 1,409 до 1,418 млрд., сообщает телеграм-канал “Mash”. Ежедневно к долгу королевы марафонов прибавляется 500 тыс. руб. пеней.

По информации, за пару дней до увеличения суммы долга Блиновская подала в суд на налоговую – о признании недействительными решения московской ФНС № 6. Налоговики требовали от блогерши выплатить все штрафы, недоимки и пени.

Отметим, что Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов.

Известно, что за все время с момента проверки и возбуждения дела блогер заплатила всего 55 млн руб. и потеряла больше 400 сотрудников, которые занимались организацией и продвижением ее марафонов. Так как не могла выплачивать зарплату с арестованных счетов.

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Взято отсюда