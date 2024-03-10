Королевы люкса. Что носят и сколько на это тратят самые яркие женщины в российской политике

В этом выпуске пять героинь из разных регионов страны

10 марта 2024, 13:0067Написать комментарий

Умны, красивы, успешны да еще и, бесспорно, богаты. Иначе откуда столько элитных брендов в гардеробе?

Сегодня расскажем о пяти самих ярких представительницах регионов России в большой политике. По пути рассмотрим, что они носят и сколько это стоит. Если не найдете свой регион, но у вас наверняка есть яркая политически активная дама с любовью к люксовым вещам — пишите в комментариях, Карина Миллер из 116.RU разберет и ее гардероб.

Екатерина Стенякина, депутат Госдумы от Ростовской области

Ростов-папа может собой гордиться, мамочка у него что надо. С сентября 2021-го Екатерина Стенякина сидит в Госдуме. Работает в Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Активно ведет телеграм-канал, где хвастается не только своей политической деятельностью, но и щеголяет в разных и очень дорогих нарядах.

Вот, например, Екатерина и член Комитета по строительству и ЖКХ Виталий Кушнарев беседуют перед началом очередного заседания в Госдуме. Ростовская депутат подготовилась основательно к обсуждению проблем страны: надела жакет от Dior.

Стоимость похожего жакета на официальном сайте бренда — 3800 евро. Или 378 тысяч рублей по нынешнему курсу. К слову, как Екатерина умудрилась купить этот жакет, если это не подделка — непонятно. Dior Россию покинул вот уже почти два года назад.

Ладно-ладно, в гардеробе депутата есть вещи и поскромнее. Например, пуловер из кашемира и шелка за 236 тысяч рублей.

Вот, собственно, пуловер, который очень похож на тот, что на депутате.

Екатерина в пуловере, который очень похож на те, что от итальянского бренда Brunello Cucinelli, 23 февраля ходила в кинотеатр смотреть фильм «20/22» про СВО.

Внимания заслуживает еще один жакет — от итальянского бренда Kiton. В похожем Екатерина появилась на очередное заседание в Госдуме.

Жакет сейчас может любой желающий купить по скидке — всего за 250 тысяч рублей! Первоначальная цена — больше 400 тысяч рублей.

Роскошные платья Стенякина, судя по всему, тоже стороной не обходит. На этом снимке с очередного заседания Госдумы мы разглядели наряд, похожий на Dolce & Gabbana.

Стоит такое платье 178 тысяч рублей.

Обувь тоже представительница Ростова в Госдуме предпочитает премиальную. Буквально-таки в начале марта Стенякина выбрала для встречи с коллегами замшевые лоферы от Brunello Cucinelli.

Цена такой пары — без малого 100 тысяч рублей, если, конечно, это не подделка.

Сколько заработали депутаты в 2022 году, мы не узнаем, им позволили о доходах не отчитываться. А вот в 2021 году Стенякина заработала 4,2 миллиона рублей. В декларации супруга на тот момент не было.

Полагаем, Стенякина не будет против, что мы немного прошлись по ее гардеробу (откровенно говоря, даже поверхностно). Депутат и сама присматривается к вещам своих собеседников. Чего стоит только ее спич на форуме «Территория смыслов» в 2016 году. Тогда девушка из Красноярска пыталась спросить, как брать ипотеку молодому специалисту с крошечной зарплатой, да и вообще как выживать.

Ответа на вопрос она не получила, зато Стенякина посчитала нужным упрекнуть девушку в том, что у нее в руках «айфон 6».

— Давайте быть честными друг к другу. Вот вы стоите и задаете вопрос, у вас в руках шестой «айфон», который стоит 50 тысяч рублей. Когда мы задаем такие вопросы, давайте смотреть, что у нас в руках, — сказала тогда еще депутат ростовского Заксобрания Стенякина.

В вопросе честности мы солидарны с депутатом, поэтому именно она и открывает наш хит-парад модных женщин-политиков.

Мария Василькова, депутат Госдумы от Иркутской области

Коллега нашей предыдущей героини, но куда более скромная дама. Мария Василькова попала в Госдуму в 2021 году. Почему от Иркутской области — большой вопрос, потому что к региону она практически никакого отношения не имеет. Больше 20 лет назад Василькова получила образование в Иркутске и почти сразу уехала в Москву. Сейчас в Думе Василькова занимается вопросами промышленности и торговли.

Депутат — большая любительница разного рода жакетов. Особенно — бархатных. Вот этот бордовый, например, Мария носит периодически.

Ровно такого же фасона жакет, но в синем цвете, держим пари, любимый у Васильковой. Она очень часто появляется на публике и на своих фото именно в нем.

Надо отдать депутату должное — одета она скромно. Цена одного такого жакета — 27 тысяч рублей. Сейчас по скидке можно купить вообще за 14 тысяч рублей. Более того, Василькова оказалась патриоткой: бренд Charuel — российский, во всяком случае, он очень на него похож.

Но удивила депутат другим своим выходом. Она показалась в толстовке другого российского и очень доступного бренда Zarina.

Цена по скидке 1600 рублей, без — 3600 рублей.

Ну ладно, нашей представительнице Иркутской области не чужды и люксовые бренды. Вот, например, она позирует в любвеобильной яркой блузе с сердечками.

Эта вещь в гардеробе народной избранницы очень похожа на блузу от итальянского Valentino. Стоимость такой блузы от люксового бренда — 48 тысяч рублей.

Ну и раз мы пошли по люксу, то расскажем про сумку парламентария. Она очень похожа на сумку бренда Bottega Veneta, Италия. Сумку Василькова выгуляла во время посещения экспозиции Росатома на ВДНХ в декабре 2023-го.

Стоимость такого аксессуара, если это не подделка — 358 тысяч рублей.

Коль мы повышаем градус прайс, то расскажем про главную находку в гардеробе депутата. Возможно, Василькова одежду может купить и в масс-маркете, но вот к украшениям, кажется, она относится куда более щепетильно.

На одном из фото Васильковой мы заметили объемное кольцо с яркими зелеными камнями.

Если нас не подводит зрение, то свой образ депутат дополнила колечком, очень похожим на кольцо от бренда Stephen Webster. Цена украшения — 1,4 миллиона рублей.

Судя по декларации о доходах за 2021 год, Василькова может позволить себе не только такое колечко. Депутат заработала больше 12 миллионов рублей. При этом содержит еще и двух несовершеннолетних детей. Супруга в декларации нет.

Альфия Когогина, депутат Госдумы от Татарстана

Ну и раз мы начали наш модный чес с представительниц регионов в Госдуме, то вот еще одна роскошная женщина в большой политике — Альфия Когогина. Представляет в Думе интересы мужа Татарстан, занимается вопросами малого и среднего предпринимательства.

Альфия — супруга гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина. А еще она большая любительница туфелек от Valentino. Мы насчитали по меньшей мере шесть пар обуви от этого бренда или прям безупречной его подделки в гардеробе депутата. Причем у Альфии, по всей видимости, есть любимые модели. Смотрите сами:

Стоимость одной такой пары, если речь идет о настоящем Valentino, — 75 тысяч рублей.

Но в гардеробе Когогиной можно найти и другую модель. Если предыдущие выдает яркая черта бренда — шипы, то эти — крупная пряжка в виде эмблемы Valentino.

Цена каждой пары — 83 тысячи рублей.

Когогина в целом предпочитает дорогую обувь, и речь не только про коллекцию туфель. Вот она гуляет по стройке в одном из районов Татарстана в ярких светлых кроссовках.

Это кроссы, если, опять же, не подделка, от итальянского бренда Brunello Cucinelli и стоят они 1100 долларов. По нынешнему курсу это почти 100 тысяч рублей.

Отвлечемся от шикарных ног депутата и посмотрим чуть выше. Альфия — большая любительница брючных костюмов. Причем высшего качества. Вот этот шерстяной жакет, если это настоящая брендовая вещь, например, у Когогиной от Kiton.

Стоит такой жакет 344 тысячи рублей. Но сейчас по скидке можно прикупить последний экземпляр — всего-то за 200 тысяч рублей, если, конечно, это не копия, а настоящий бренд.

Депутат стабильна не только в обуви, но в одежде. В гардеробе имеется похожий жакет — с таким же декоративным третьим карманом. Только вот золотая пуговица так и кричит, что бренд другой, но тоже люксовый — Ralph Lauren.

Этот жакет поскромнее в плане цены — всего 195 тысяч, а со скидкой вообще 97 тысяч рублей.

Еще из роскошного, если не ошибаемся — издалека узнаваемый черный жакет от Dior.

Опять же, в России не имеем, смотрим цены на европейских сайтах бренда. В Британии, например, можно купить этот жакет за 2900 фунтов стерлингов. Говоря по-русски, 335 тысяч рублей.

В гардеробе Когогиной еще огромное количество костюмов всех возможных цветов и брендов, на которые без ложной скромности можно сказать, что она пустила много миллионов рублей. Крайне редко депутат меняет строгие двубортные жакеты на что-то иное. Но это «иное» тоже обязательно люксовое. Вот, например, нежное платье в горошек.

Такое же есть у Дженнифер Лоуренс, у Джей Ло и вот у Альфии Когогиной, если, конечно, это не копия фирменного. Бренд настоящего такого платья — Dior, цена — 4100 долларов или 370 тысяч рублей.

Хотя депутат из Татарстана может себе позволить роскошно жить. За 2021 год она заработала чуть больше 33 миллионов рублей. Но даже если бы она получала скромные депутатские 4–5 миллионов, роскошным гардеробом Альфию, вероятно, обеспечил бы супруг. В том же 2021 году он заработал 174 миллиона рублей.

Наталья Суханова, министр культуры Нижегородской области

На наш скромный взгляд, Суханову можно назвать самым стильным министром не только в Нижегородской области. Она грамотно сочетает вещи (забегая вперед: не всегда люксовые), подбирает разные образы в зависимости от случая и характера выхода, не боится показаться как в обычном джемпере, так и в строгом костюме.

Наталья ведет очень уютный телеграм-канал, опять же, одна из немногих чиновников. Рассказывает, например, что готовит уху. И не боится публиковать фото с супругом, тепло поздравляя его с днем рождения или рассказывая о хорошо проведенном совместном выходном дне.

Ну а теперь поближе рассмотрим луки Натальи. Начнем с классики — жакет от итальянского бренда Luisa Spagnoli.

После того, какие чеки мы видели у дам выше, Наталья, можно сказать, одета скромно. Купить такой же жакет, как у нее, если он настоящий, сейчас немного проблематично — в наличии почти ни в одном магазине нет. Но мы нашли один вариант, правда, жакет идет в комплекте с брюками. Цена — 113 тысяч рублей без скидки и 79 тысяч со скидкой.

Периодически министр культуры меняет классические костюмы на более повседневные вещи. Например, джемпер. Бренд тот же — Luisa Spagnoli.

Стоит этот предмет гардероба Натальи тоже недорого относительно министерских зарплат — чуть больше 16 тысяч со скидкой. Без скидки — 27 тысяч рублей.

Ну и чтобы больше не вставать: тот же бренд, на сей раз более игривый жакет.

ГУМ продавал точно такой жакет за 57 тысяч рублей без скидки, но сейчас его в наличии нет.

Оторвемся от бренда Luisa Spagnoli, который, по всей видимости, очень любит министр культуры, и обратим внимание вот на эту вещь.

Наталья гармонично дополнила черной водолазкой жакет, похожий на такие вещи от Max Mara. Бренд качественный, но до тяжелого люкса сильно далеко. Мы нашли такой же жакет на французском сайте, его стоимость чуть больше 500 евро. Или 50 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Сумки у Сухановой тоже скромные. Вот, например, такой аксессуар она иногда выгуливает.

Логотип узнаваемый — это сумка, если это не подделка, от бренда Lauren Ralph Lauren. Найти ее в наличии в отечественных магазинах мы не смогли. Последняя зафиксированная цена на эту сумку — 36 тысяч рублей.

В 2021 году Суханова, еще будучи замминистра, заработала почти 30 миллионов рублей. Но в декларации есть пометка: это с учетом продажи имущества. Ее супруг, о котором мы уже сегодня упоминали, заработал за тот же год 17,6 миллиона рублей.

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета из Ярославля

Да, весьма сомнительно называть политикой то, что делает Мизулина, тем не менее будет странно отрицать ее большое влияние на общество здесь и сейчас. Молодые артисты побаиваются попасть в немилость к главе Лиги, так сказать, безопасного интернета, а подростки толпами выстраиваются к ней за фото и автографом. Поэтому пусть политиком Мизулину назвать нельзя, но всё же она в нашем списке стильных влиятельных женщин. Представляет Екатерина Ярославль, в котором и родилась.

Любит кумир современных подростков и главная поклонница Шамана одеваться стильно и дорого. Главные находки оставим на потом и начнем с простого. Жакеты Екатерины Мизулиной. Вот она, например, после концерта лекции фотографируется с фанатами подростками, показывая пальцами сердечко.

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Ну и чтобы сразу с этим брендом закончить: у Мизулиной в гардеробе есть несколько похожих фасонов жакетов от Alexander McQueen. Вот, например:

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Качественную и немного игривую обувь Екатерина тоже любит. Вот она привезла казанским школьникам традиционный татарский пирог, красиво презентуя его на сцене в туфлях от Aquazzura или очень похожих на них.

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Перейдем к главному: глава Лиги безопасного интернета большая любительница разного рода украшений. На Екатерине всегда есть серьги, подвески, реже — кольца. Причем все украшения ярких витиеватых форм. Наш глаз зацепился за несколько конкретных. Вот, кажется, любимые серьги Екатерины. Их она носит давно и довольно-таки часто.

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Но элитные ломбарды перепродают серьги из этой же серии, но меньших размеров, за 2–2,5 миллиона рублей.

Еще один выход Мизулиной, который заслуживает внимания, — это интервью журналистке, которая ныне уже признана иноагентом. К ней Екатерина пришла в полном обвесе: в ушах Dior, на руке — Cartier, если, конечно, не подделка.

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Ну а на руке борца за безопасный интернет знаменитый браслет-гвоздь от Cartier. Опять же, сложно утверждать, что точно он, но подозрительно похож. Причем в версии с бриллиантами. На русскоязычном сайте цен нет, браслет мы нашли на швейцарском. Цена — 12 800 швейцарских франков или 1,3 миллиона рублей.

Сама Екатерина, кстати, как-то сделала обзор некоторых своих украшений. Говорит, у нее нет ничего дорогого, всё стоит пару тысяч рублей. А заодно добавила: она не чиновница и не обязана о своих доходах отчитываться.

— Я не обязана ни перед кем отчитываться об источнике происхождения средств, — сказала Мизулина.

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Видео: ekaterina_mizulina / t.me

Взято Источник

10.03.2024