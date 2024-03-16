Корпорация Microsoft с 20 марта закрывает доступ к облачным продуктам в России

Доступ ограничат с 20 марта 2024 года

В российской компании Softline рассказали, что с 20 марта американская корпорация Microsoft, а также компания Amazon приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории России, сообщает ТАСС.

В Softline заявили, что получили информацию об этом от Microsoft и Amazon.

“Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к данным, содержащимся в них, с 20 марта 2024 года будет невозможно”, – отметили в компании.

В российской компании предупредили, что в связи с закрытием доступа возможны функциональные ограничения в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon, а также Google.

Ограничения объясняются 12 пакетом санкций ЕС против России от 19 декабря 2023 года. В частности, ограничивается поставка в РФ программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.

“Важно отметить, что речь может идти о всех облачных продуктах Microsoft, Amazon и Google, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в РФ согласно требованиям регламента [ЕС 833/2014]”, – заключают в Softline.

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Взято отсюда