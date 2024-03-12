Кошек расстреливали в упор из пневмата: на живодеров, среди которых был подросток, возбудили дело в Алтайском крае

На Алтае издевавшегося над кошками подростка могут поставить на учет

Возбуждено дело по статье «Жестокое обращение с животными»

В ГУ МВД по Алтайскому краю прокомментировали жуткие кадры расправы над кошками в селе Угловского района. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства, одним из живодеров оказался 33-летний рецидивист, а вторым – 13-летний подросток.

Ранее стало известно, что в одном из сел района подросток со своим приятелем сняли на видео, как они издеваются над животными – кошкой и ее котятами: придавливают к полу и расстреливают в упор из пневматического пистолета. Кадры не для впечатлительных… Впоследствии эти видео подросток зачем-то опубликовал в чате, где общается молодежь, но поняв, что кроме него данные кадры никто не считает забавными, он все удалил.

Заявление в полицию написал отец одной из девочек, которая состоит в чате. По горячим следам удалось выйти на живодеров. Старшим оказался 33-летний местный житель, который ранее был неоднократно судим. На него завели уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Кроме того, его проверяют по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

Младшим подозреваемым стал 13-летний ученик одной из местных школ.

– Решается вопрос о постановке его на профилактический учет. Кроме того, руководитель территориального органа МВД России обратится в суд с административным иском о помещении подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних, – отметили в пресс-службе МВД.

К слову, ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал наказать причастных к издевательству над беззащитными животными.

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Взято отсюда

12.03.2024