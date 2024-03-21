Космическая медуза: жители Алтайского края увидят в небе след от запуска ракеты

Старт ракеты-носителя “Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем “Союз МС-25” запланирован на 21 марта 2024 года

21 марта в 20 часов 21 минуту запланирован запуск ракеты-носителя “Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем “Союз МС-25” с космодрома Байконур. У жителей Алтайского края есть возможность увидеть запуск в виде хвоста (медузы) в небе, сообщает “Наблюдательный Барнаул”.

Отметим, что вечернее время запуска позволяет более точно увидеть в небе след от ракеты.

След от ракеты Фото: “Наблюдательный Барнаул”

Для наблюдения “космической медузы” и запуска ракеты с Байконура небо должно быть чистым, особенно на горизонте – запад – юго-запад. Также чтобы увидеть это явление, необходимо найти темную неподсвеченную фонарями местность и открытый горизонт на южное и западное направление.

После указанного времени нужно подождать несколько минут, а затем смотреть на небо и западный горизонт.

Ракета-носитель “Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем “Союз МС-25” вывезена на стартовую площадку №31 (стартовый комплекс “Восток”) космодрома Байконур. На вывезенную ракету нанесено изображение, посвященное 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина.

Старт ракеты-носителя “Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем “Союз МС-25” намечен на 16:21:19 мск 21 марта. Корабль доставит на Международную космическую станцию экипаж 21-й экспедиции посещения – в него входит космонавт Олег Новицкий и белорусская участница космического полета Марина Василевская, сообщает ТАСС.

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