Роман Костомаров Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров уже не впервые пускается в пляс, показывая свои результаты тренировок с протезами. Он уверенно и естественно двигается

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, на котором вместе со своей женой Оксаной Домниной исполняет танец из популярного сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” под песню “Седая ночь” Юрия Шатунова.

“Идем в ногу со временем с моей роднулей”, – подписал Костомаров видео, опубликованное в его Telegram-канале.

На кадрах видно, что фигурист уверенно двигается после пережитой ампутации и протезирования.

“Очень они красивые! И модные всегда… классные…”;

“Ребята, спасибо вам за вдохновляющий пример стойкости и силы духа! Будьте счастливы вместе!”;

“Вот посмотрела на Романа, и настроение поднялось! Какой же ты сильный человек! Всех благ тебе и твоей семье!” – пишут пользователи под постом чемпиона.

Напомним, Роман Костомаров регулярно показывает результаты своих тренировок с протезами во время реабилитации и недавно даже вновь вышел на лед.

Взято отсюда