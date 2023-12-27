Встреча кота Тиши с новой семьей Фото: кадр видео телеканала "Катунь 24"
Боевого товарища после гибели хозяина привезли его семье. Кота в Барнаул сопроводил один из водителей, который доставляет гуманитарку
Кота погибшего на СВО жителя Барнаула передали родителям бойца, сообщает “Катунь 24” и публикует трогательные видео встречи.
Парень завел четвероногого друга во время службы. Он назвал его Тишей и даже брал с собой в боевые выходы.
Когда парень погиб, один из водителей, который доставляет бойцам гуманитарную помощь, решил забрать кота. Тишу передали родственникам погибшего барнаульца – матери, жене и детям.
Ранее в Барнаульском зоопарке решили поставить памятник собаке, которая спасла жизнь бойцов в зоне СВО.
Взято отсюда