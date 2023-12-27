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Кота погибшего на СВО жителя Барнаула передали семье бойца

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Кота погибшего на СВО жителя Барнаула передали семье бойца

Встреча кота Тиши с новой семьей Фото: кадр видео телеканала "Катунь 24"

Боевого товарища после гибели хозяина привезли его семье. Кота в Барнаул сопроводил один из водителей, который доставляет гуманитарку

Кота погибшего на СВО жителя Барнаула передали родителям бойца, сообщает “Катунь 24” и публикует трогательные видео встречи.

Парень завел четвероногого друга во время службы. Он назвал его Тишей и даже брал с собой в боевые выходы.

Когда парень погиб, один из водителей, который доставляет бойцам гуманитарную помощь, решил забрать кота. Тишу передали родственникам погибшего барнаульца – матери, жене и детям.

Ранее в Барнаульском зоопарке решили поставить памятник собаке, которая спасла жизнь бойцов в зоне СВО.

Взято отсюда

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