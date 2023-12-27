Кота погибшего в ходе специальной военной операции алтайского бойца передали его семье

В Барнаул котёнок прибыл на фуре, которая доставляет на Донбасс гуманитарную помощь из нашего региона.

Источник фото: Катунь 24

Алтайский благотворительный фонд «За добро» регулярно возит гуманитарную помощь на Донбасс для алтайских бойцов. С начала СВО на фронт увезли более 600 тонн гуманитарной помощи. К Новому году доставили груз для 110 подразделений по всей линии фронта, детям Донбасса вручили подарки. Во время одного из рейсов волонтёры познакомились с Тихоном, питомцем одного из воинов. Котёнок мог сгинуть в пылу боёв, без крова и еды, если бы его не спас командир взвода Денис Блажевич. С тех пор они были неразлучны.

«На одном из боевых выходов на руинах где-то Денис его подобрал. И весь боевой путь он был с ним вместе. Он его постоянно таскал, за пазухой, они всегда вместе были», — рассказал водитель Сергей Кун.

К сожалению, при выполнении боевого задания хозяин кота героически погиб. Казалось, Тиш остался совсем один. Животное отказалось признавать другого хозяина, и сослуживцы решили передать его домой, на Алтай, маме, жене и детям Дениса. Дорога заняла четверо суток.

«Нашли общий язык. Через сутки уже обнимались-целовались, у нас было полное взаимопонимание», — отметил водитель Сергей Кун.

Мать Дениса Тамара Александровна не смогла сдержать слёз. Сын посвятил службе всю свою жизнь. Участвовал в специально военной операции с первого дня. В последние несколько месяцев его везде сопровождал верный питомец.

«Конечно, если сыночек его держал в руках, с ним ел, спал – это вот мне, получается, как подарок от него на всю оставшуюся жизнь», — поделилась мама бойца Тамара Блажевич.

После всех испытаний, выпавших на его долю, преодолев тысячи километров, последний боевой товарищ Дениса кот Тихон, благодаря алтайским волонтёрам, теперь обрёл новый дом и любящую семью. Волонтёры благотворительного фонда «За добро» вручили семье когтеточку и корм для кота, а детям – сладкие подарки к Новому году и принадлежности для творчества.

Взято отсюда.

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