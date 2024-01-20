Его искали всем Кировом

Кота Твикса, которого вышвырнула на улицу проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, нашли мертвым. Об этом РИА Новости рассказали волонтеры, занимавшиеся поисками кота.

Твикс вместе с хозяином ехал в поезде на новое место жительства — семья, с которой он проживал, переезжала в Тихвин Ленинградской области. Он путешествовал в переноске и по билету. Но в какой-то момент кот выбрался из переноски и начал разгуливать по вагону. Проводница объяснила, что спросила пассажиров, чье это животное, но, не получив ответа, вышвырнула Твикса на улицу во время стоянки в Кирове. Хозяин заметил пропажу, только когда поезд уже тронулся.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: В городе Кирове / Vk.com

Проводница ссадила пушистого пассажира 11 января, но широко известно об этом стало только 19-го числа. Тут же тысячи добровольцев начали искать Твикса по всему Кирову. Искали и вечером, и ночью.

— Твикса не обнаружили. Из интересного — следы лапок и корм под постоянно стоящим вагоном. Там утром повесят объявление, — написали волонтеры этим утром и сообщили, что сегодня поиски продолжатся.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Поиск кота Твикса г Киров / T.me

Но вскоре в паблике, посвященном поискам Твикса, появилось сообщение о том, что сбор волонтеров для нового этапа поисков отменяется — до тех пор, пока хозяева не подтвердят официально гибель кота.

В РЖД извинились перед хозяевами кота и пообещали, что сделают всё возможное, чтобы такое не повторялось впредь.

— По невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда. По данному факту мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка, — сообщили в РЖД.

Тем временем неравнодушные зоозащитники создали петицию, в которой требуют уволить проводницу РЖД за жестокое обращение с животным и нарушение должностных инструкций.

Взято Источник

21.01.2024