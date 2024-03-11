Кота за 23,5 миллиона рублей продают в России

В описании товара продавец был немногословен
Кот, стоимостью 23,5 миллиона / Фото: aviro
Кота за 23,5 миллиона рублей выставили на продажу в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
“Этот кот очень крутой”, – единственное, что написал продавец в описании товара.
Причина, по которой хозяин решил расстаться с настолько крутым котом, неизвестна, как и то, почему он стоит столько, сколько стоит.
За несколько дней с момента публикации дорогим котом заинтересовались более 400 человек.
новости Алтайский
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