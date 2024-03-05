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Котельную на биотопливе построят в Алтайском крае за 250 млн рублей

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Основным источником тепла должна стать древесная щепа

Котельную на биотопливе построят в Алтайском крае за 250 млн рублей

Горящие дрова / Фото: pxhere.com

В Залесовском округе Алтайского края построят котельную на биотопливе. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Здание планируют возвести в Залесово, а основным источником котельной должна стать древесная щепа. Подрядчик, которого ищет администрация, должен будет подготовить проект, провести все предварительные этапы, а также непосредственно построить объект.

Проект должен быть готов до 1 августа, а к 30 ноября новую котельную должны сдать.

Начальная цена тендера составляет 250 миллионов рублей.

город Горняк

Источник

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