Парламентарии успели принять несколько законопроектов и обсудить планы на весеннюю сессию

16 января Госдума впервые собралась на пленарное заседание после новогодних каникул. Депутаты успели принять несколько законопроектов, но существенную часть времени заняли выступления председателя Госдумы Вячеслава Володина и руководителей фракций — они обозначили основные направления работы парламента на весеннюю сессию. Мы послушали их все и сейчас расскажем, чем планируют заниматься депутаты Государственной думы в ближайшие полгода.

Проблемы ЖКХ

Одной из самых обсуждаемых тем на первом заседании весенней сессии Госдумы стали проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Что довольно логично в сложившейся ситуации — год начался с коммунальных аварий по всей стране, самой громкой из которых стало ЧП в подмосковном Подольске, где тысячи жителей остались без тепла и вышли на митинг. На эту ситуацию отреагировали даже в Кремле. Депутаты решили последовать примеру.

— Если президент видит эти проблемы и участвует в их решении, значит и нам надо выезжать на эти аварии и делать всё для того, чтобы людей защитить в этой ситуации, — заявил во время своего выступления Вячеслав Володин.

Он заявил, что сфере ЖКХ нужен парламентский контроль и Госдума прежде недорабатывала. Для исправления ситуации он предложил создать рабочую группу для решения проблем в сфере ЖКХ и пригласить в парламент профильного министра.

Руководители фракций тоже озвучили свои идеи по решению проблемы. Глава коммунистической партии Геннадий Зюганов заявил, что «коммунальное хозяйство должно принадлежать руководителю города или района», а не каким-то там частникам. В «Единой России» считают, что нужно отменить мораторий на проверки в сфере ЖКХ.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил провести в регионах инвентаризацию сетей ЖКХ, разработать программу модернизации и приоритетно направить на нее бюджетные средства. Слуцкий также заявил, что нужно провести большие парламентские слушания по теме ЖКХ — по его словам, в ходе встречи с руководителями фракций это предложение озвучил Володин, и он его поддерживает. Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев тоже высказался за проведение парламентских слушаний.

Нечаев добавил, что события конца 2023 и начала 2024 года показали степень износа объектов ЖКХ. Глава КПРФ на этом же заседании заявил, что «сети на 60% изношены». В 2020 году Минстрой сообщал, что износ сетей в среднем по стране составляет 58%. Тогда же министерство намеревалось провести полную инвентаризацию всех коммунальных сетей.

Поддержка семей участников спецоперации

Еще одно направление, в котором планируют работать депутаты во время весенней сессии, — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Володин заявил, что эти вопросы должны быть «несомненным приоритетом». Он напомнил, что Госдума уже приняла 91 закон в этом направлении и «необходимо не останавливаться».

На вопросе в своем выступлении отдельно остановился лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он с самого начала СВО уделял много внимания ее участникам: среди законодательных инициатив СЗРП была, например, легализация ЧВК «Вагнер». В этот раз Миронов предложил дать право участникам СВО поступать на бюджетные места в средних специальных учебных заведениях (сейчас они могут поступить на бюджет в вузы) и выделить им бесплатные земельные участки.

Что будет с предложениями Миронова, пока неизвестно. Зато известно, что депутаты приняли к сведению, что им нужно «не останавливаться», и приняли законопроект, которым приравняли добровольцев к контрактникам в вопросах страхования жизни и здоровья. Правда, пока только в первом чтении.

Как сообщается на сайте Госдумы, при получении ранения страховая выплата из федерального бюджета составит до 313 тысяч рублей, при наступлении инвалидности — до 2,3 млн рублей. В случае гибели выплата семье составит 3 млн рублей.

Год семьи

Володин в своем выступлении напомнил, что Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи и поручил выработать федеральные стандарты в отношении многодетных семей. Впрочем, о том, что это станет приоритетным направлением работы Госдумы в 2024 году, ее председатель говорил еще в ноябре прошлого года. И это неудивительно — в течение всего прошлого года власти обсуждали, как увеличить рождаемость в стране, в то время как она стремительно приближалась к критическим показателям девяностых годов.

Предложения звучали разные, в том числе активно обсуждался запрет абортов в частных клиниках, и в декабре эта инициатива официально поступила в Госдуму в качестве законопроекта. В 2023 году законопроект рассмотреть не успели, так что есть вероятность, что рассмотрят в этом. Или не рассмотрят — иные проекты лежат в Госдуме годами.

Пока же депутатам нужно сосредоточиться именно на многодетных семьях. Володин поручил председателю профильного комитета Нине Останиной и зампредседателя Госдумы, в прошлом детскому омбудсмену Анне Кузнецовой подготовить большие парламентские слушания с приглашением многодетных семей, представителей регионов и органов местного самоуправления. Помимо Госдумы над правовым статусом и социальными гарантиями для многодетных семей будут работать Минтруд, Минздрав и Минфин России — об этом говорится в плане мероприятий на Год семьи, который составило правительство.

Первое заявление Госдумы

После того как спикер Госдумы и представители фракций завершили выступления, депутаты перешли к рассмотрению проектов постановлений. И первым стал проект о заявлении Госдумы в связи с инициативой демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в городе Пловдив (Болгария). В заявлении выражены крайнее возмущение этим предложением и «уверенность в том, что жители не только Пловдива, но и Болгарии в целом, как это уже было ранее, возвысят свои голоса в защиту памятника “Алеша”» и отстоят его. Проект постановления приняли единогласно.

Пока обсуждали проект, в очередной раз досталось Филиппу Киркорову. Первый заместитель руководителя фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов вспомнил, что народный артист России остается гражданином Болгарии, и предложил ему вместе с отцом Бедросом Киркоровым выступить в защиту памятника.

— Начинали свою карьеру они когда-то именно с песни об Алеше. И пусть свою позицию выскажут, а лучше туда приедут, к памятнику, и еще раз споют эту песню, — заявил Нилов на заседании.

Володин в ответ заявил, что от «путающего двери» Киркорова не стоит ждать поступков. О том, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», Киркоров сказал, извиняясь за участие в голой вечеринке Ивлеевой, после которой его раскритиковали и вырезали из новогодних шоу. Скандальная вечеринка, которую блогер и телеведущая устроила в декабре, до сих пор обсуждается и теперь уже на самом высоком уровне — вчера ее прокомментировал Владимир Путин.

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17.01.2024