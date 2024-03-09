Краевая клиническая больница получила высокую оценку на федеральном уровне

Краевая клиническая больница вошла в число победителей и призеров всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». По итогам 2023 года медицинская организация заняла второе место в номинации «За трудоустройство инвалидов». Главный врач учреждения Диана Рудакова подчеркнула: «Основной ценностью нашего учреждения считаются люди, наш трудовой коллектив. Особое место в нем занимают сотрудники с ограниченными возможностями здоровья. Мы создаем для них все условия для работы, предоставляем льготы и социальные гарантии. Не первый год сотрудничаем со службой занятости по трудоустройству инвалидов и созданию для них адаптированных рабочих мест. Установленная учреждению квота по трудоустройству инвалидов перевыполняется в четыре раза». Как отметили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения, Краевая клиническая больница состоит в реестре социально ответственных и социально ориентированных работодателей Алтайского края с 2015 года. Организация ежегодно участвует в краевом конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель года» и неоднократно становилась лучшей в номинациях «За развитие кадрового потенциала», «За формирование здорового образа жизни». По итогам 2020 года была призером Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», заняв третье место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы». Победителей и призеров конкурса наградят на заседании Российской трехсторонней комиссии под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

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