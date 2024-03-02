Краеведческий музей проведет лекцию о древних людях Алтая в парке Барнаула

Лекция основана на археологической коллекции музея.

Источник фото: Парк «Изумрудный» | Телеграм-канал

2 марта в 13:00 в парке «Изумрудный» специалисты краеведческого музея откроют цикл научно-популярных лекций.

«Из глубины веков» — первая лекция цикла, в которой специалисты музея расскажут об истории становления человека на Алтае, начиная с эпохи каменного века и заканчивая Средневековьем.

Лекция пройдет в визит-центре парка «Изумрудный».

Вход свободный.

Взято отсюда.

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