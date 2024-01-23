Краевой фестиваль визуальных искусств «Сибирские узоры 2023»

В январе 2024 года состоялось награждение победителей в Краевом фестивале визуальных искусств «Сибирские узоры 2023» Фестиваль визуальных искусств «Сибирские узоры 2023» – это форма художественно-эстетического развития обучающихся, являющаяся необходимым компонентом формирования базовой культуры личности, а также выявления одарённых детей и лучших творческих коллективов образовательных организаций. Цель фестиваля – содействие формированию духовной культуры личности обучающегося через освоение и исполнение лучших образцов изобразительного, декоративно-прикладного искусства; развитие творческого потенциала в области визуальных искусств. Привлечение большого количества молодых людей к художественному творчеству, воспитание российской гражданской идентичности, духовности, эмоционально-ценностного отношения к сверстникам, своему городу, региону и стране, создание эстетически организованной досуговой сферы деятельности, поддержание атмосферы доброжелательности и комфорта на площадках общего доступа через творчество. Обучающиеся Алтайской академии гостеприимства группы Ш-2311, Ш-2312 по профессии Швея приняли участие в Фестивале по направлению декоративно-прикладное искусство, художественная фотография. Руководитель работ Яковлева Маргарита Спартаковна. Работы победителей конкурса Ворончихиной Карины диплом 2 степени и Романенко Татьяны диплом 3 степени были представлены на Он-лайн выставке творческих работ. Ерошкина Мария, Красовская Кристина, Мартюшева Анастасия, Анникова Дарья получили сертификаты участников. Мы поздравляем победителей и желаем дальнейших побед!

Взято отсюда.

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