Краевой туберкулезной больнице №12 регионального УФСИН исполнилось 60 лет

Накануне юбилея в учреждении прошла встреча с ветеранами ведомства.

Источник фото: Катунь 24

Учреждение было образовано в 1964 году на базе бывшей специальной школы УВД. В больнице сейчас работают около ста врачей, и ее основное направление — профилактика и лечение туберкулеза.

Владимир Андреев — бывший заведующий КТБ 12, работал с семьдесят девятого по девяносто второй год. По его словам, сейчас больница прекрасно оборудована для лечения осужденных.

«Помещение прекрасное, операционная красиво оборудовано. Рентген кабинет места любого рентгенщика. Мы только развивались. Ну мы были молодые, нам было все интересно, и имели возможность делать то, как мы разумеем. Строили, расширялись, набирали специалистов, оказывали виды разной помощи медицинской», — поделился заведующий КТБ 12 с 1979 по 1992 годы Владимир Андреев.

Светлана Филипенко начала работать операционной медсестрой в КТБ с самого ее основания, и видела, как развивается больница. Рассказывает, даже в те далекие годы учреждение было оборудовано по последнему слову техники, а лечение производилось по высоким стандартам.

«Мы шли в ногу со временем, что в здравоохранении есть, то и у нас. Появилось, например, ОКЛ (это аппарат ушивания культи легкого), все. Нам давали любые деньги, мы ехали в магазин медтехники. В складе могли доставать, там все покупать нам разрешалось», — рассказала ветеран УФСИН Светлана Филипенко.

Помимо лечения, для осужденных в КТБ 12 организован и досуг: проведены кабельное телевидение и радиосвязь, выпускается стенгазета. На территории больницы расположена спортивная площадка, в отделениях есть настольные игры. Также для осужденных работают вечерняя школа и церковь.

Взято отсюда.

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