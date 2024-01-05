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Красивые даты для бракосочетания в 2024 году

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Красивые даты для бракосочетания в 2024 году

2024 год полноценно вступил в свои права, который в России объявлен Годом семьи. Очень символично создать новую ячейку общества в такой год. Если вы еще не определились с датой регистрации брака, предлагаем вашему вниманию красивые даты наступившего года. Стоит помнить, что 2024 год – високосный год, это событие, которое повторяется только раз в 4 года, поэтому можно выбрать уникальную дату 29.02.2024 и войти в историю. Красивые даты для бракосочетания в 2024 году: 02.02.2024 24.02.2024 02.04.2024 04.04.2024 24.04.2024 Напоминаем, что заявление на регистрацию заключения брака вы можете подать в органе ЗАГС или на портале Госуслуг минимум за один месяц до даты бракосочетания.

Взято отсюда.

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