Красивые поздравления в День сотрудника органов следствия РФ

Следователи. Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ по Алтайскому краю

25 июля – День сотрудника органов следствия РФ. Это профессиональный праздник работников следственных органов

25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I “О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И.Волконского”. Это следственная канцелярия стала первым государственным органом России, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия.

Поздравления в День сотрудника органов следствия в стихах

Всех найдешь и все докажешь,

Соберешь улик запас,

Труд твой следствию так важен,

Ты – сотрудник просто класс!

И я искренне желаю

Быстро в званиях расти,

И удача пусть большая

Тебя встретит на пути!

Пусть смекалка не подводит,

Раскрываются дела,

И зарплата с каждым годом

Чтоб стремительней росла!

Сотрудников органов следствия

Поздравляем мы от души.

Желаем, чтоб ваши успехи

Были всегда хороши!

Желаем здоровья и выдержки,

Пусть с вами рядом всегда

Будут любимые люди,

Благополучие и доброта!

“Тайны следствия” немного

Приоткроют нам в кино,

Но, конечно, все секреты

Не узнаем все равно.

В эту праздничную дату

Вам позвольте пожелать

Лишь отличных результатов,

Никогда не унывать!

И в любой работе сложной

Праздник тоже должен быть.

Меньше вам вестей тревожных,

Счастья, радости, любви!

Следователи. Следственный комитет Фото: vesti22.tv

Поздравления в День сотрудника органов следствия в прозе

В День сотрудника органов следствия я желаю успешной работы. Пусть светлый разум, уникальный интеллект, высокий профессионализм и смекалка всегда помогают в делах. Удачи всегда и везде, счастливой и радостной жизни, целеустремленности и благополучия.

Поздравляю с Днем сотрудника органов следствия России и желаю отменной работы, высокой эрудиции, бравой смекалки, чудесной интуиции, великолепных идей, несомненной удачи, успешной деятельности и благополучия жизни.

Ваша профессия очень сложна, но в то же время для общества очень важна! Желаем раскрыть все дела, чтоб чуйка отличной была. Пусть сила и терпение помогают в труде. А дома чтоб была поддержка в любой беде, любовью и заботой чтоб родные согревали. Пусть счастье витает над домом, а удача и достаток будут немыслимо огромны!

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