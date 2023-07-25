Красивые поздравления в День сотрудника органов следствия РФ
Следователи. Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ по Алтайскому краю
25 июля – День сотрудника органов следствия РФ. Это профессиональный праздник работников следственных органов
25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I “О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И.Волконского”. Это следственная канцелярия стала первым государственным органом России, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия.
Поздравления в День сотрудника органов следствия в стихах
Всех найдешь и все докажешь,
Соберешь улик запас,
Труд твой следствию так важен,
Ты – сотрудник просто класс!
И я искренне желаю
Быстро в званиях расти,
И удача пусть большая
Тебя встретит на пути!
Пусть смекалка не подводит,
Раскрываются дела,
И зарплата с каждым годом
Чтоб стремительней росла!
Сотрудников органов следствия
Поздравляем мы от души.
Желаем, чтоб ваши успехи
Были всегда хороши!
Желаем здоровья и выдержки,
Пусть с вами рядом всегда
Будут любимые люди,
Благополучие и доброта!
“Тайны следствия” немного
Приоткроют нам в кино,
Но, конечно, все секреты
Не узнаем все равно.
В эту праздничную дату
Вам позвольте пожелать
Лишь отличных результатов,
Никогда не унывать!
И в любой работе сложной
Праздник тоже должен быть.
Меньше вам вестей тревожных,
Счастья, радости, любви!
Следователи. Следственный комитет Фото: vesti22.tv
Поздравления в День сотрудника органов следствия в прозе
В День сотрудника органов следствия я желаю успешной работы. Пусть светлый разум, уникальный интеллект, высокий профессионализм и смекалка всегда помогают в делах. Удачи всегда и везде, счастливой и радостной жизни, целеустремленности и благополучия.
Поздравляю с Днем сотрудника органов следствия России и желаю отменной работы, высокой эрудиции, бравой смекалки, чудесной интуиции, великолепных идей, несомненной удачи, успешной деятельности и благополучия жизни.
Ваша профессия очень сложна, но в то же время для общества очень важна! Желаем раскрыть все дела, чтоб чуйка отличной была. Пусть сила и терпение помогают в труде. А дома чтоб была поддержка в любой беде, любовью и заботой чтоб родные согревали. Пусть счастье витает над домом, а удача и достаток будут немыслимо огромны!
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