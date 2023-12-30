Барнаульский эксперт не ошибся: баночку икры сможет позволить себе каждый (правда, имитированной)

В начале декабря барнаульский экономист Анатолий Ижболдин-Кронберг рассказал NGS22.RU, на какие продукты к новогоднему столу цены взлетят, а на какие останутся прежними. За несколько дней до праздника корреспондент NGS22.RU пробежалась по нескольким городским гипермаркетам, чтобы проверить предположения эксперта и узнать, сколько сейчас стоит накрыть стол, если впрок ничего купить не получилось.

Мандарины подвели

Вчера NGS22.RU рассказывал, каково это — оказаться в эпицентре предновогоднего шопинга. В нескольких торговых точках, включая продуктовые, мандарину было негде упасть. Барнаульцы сметали с полок сладкие подарки, фрукты, колбасу и много чего еще. На цены, кажется, никто уже не смотрел — поздно. Но, например, главный новогодний фрукт — мандарин — в цене поднялся. В начале месяца килограмм в «Ленте» стоил не более 300 рублей. Есть и рекордсмены — 370 рублей за кило. По части мандаринов прогноз сибирского ритейл-эксперта Михаила Лачугина не сбылся. Нашим коллегам из NGS.RU он говорил:

— Сейчас в СМИ циркулирует тема про подорожание мандаринов. Мол, ими нужно срочно запасаться, а то потом будет дороже. Хотя потом мандаринов будет больше, ведь сезон только начался. Соответственно, дороже они быть не могут. И как раз таки поэтому отдельным игрокам рынка может быть очень выгодно поддержать спрос на эту продукцию сейчас, в моменте, чтобы заработать как можно больше.

Впрочем, и барнаульский экономист Ижболдин-Кронберг делал похожие выводы в начале декабря.

— Апельсины и мандарины в Россию привозят в том числе из Абхазии — дружественной страны. Поэтому есть надежда, что их будут продавать по адекватной цене.

Есть в «Ленте» мандарины и по 159 рублей за килограмм, но их осталось мало, и качеством они не хвастаются: мягкие и местами с гнильцой. В «Ашане» ситуация получше. Можно взять килограмм и за 130 рублей — на вид спелые, с листочками.

Мясные деликатесы (по 30 рублей за палку)

Куда же на новогоднем столе без колбасы. Выбор огромный: от сырокопченой до вареной. По информации Алтайкрайстата на декабрь этого года, килограмм вареной колбасы стоит 487 рублей, а полукопченой — 641 рубль. В крупных сетевых магазинах цены варьировались от 200 до 1000 рублей за палку в конце ноября — начале декабря. Сырокопченая, как всегда, дороже.

К концу декабря цены на колбасу остались примерно такими же. Палку сырокопченой можно взять за 250–400 рублей. А ветчину и вовсе можно найти по предельно низкой цене в «Ленте» — 30 рублей за батон. Качество, судя по упаковке, сомнительное. Насчет сырокопченой или вареной гостьи стола Ижболдин-Кронберг оказался прав — она в стоимости не изменилась. По мнению экономиста, это связано с сырьем низкого качества, которое используют в производстве.

Рыбные консервы остались на прежнем уровне. Например, баночка шпрот стоит примерно 70 рублей в трех популярных гипермаркетах Барнаула: «Ленте», «Ашане» и «Марии-ра». Еще из бюджетных морских деликатесов есть икра. Банка красной структурированной или имитированной стоит не более 200 рублей (за 90–100 граммов) в трех точках, которые посетила корреспондент NGS22.RU.

— Структурированная икра — это нечто среднее между настоящей и искусственной икрой. Как заявляют производители, для ее изготовления берется настоящая икра некондиционной формы. Поврежденная, маленькая и т. д. В общем, та, которую не продашь полноценно, — писали наши новосибирские коллеги.

Как им рассказали специалисты, польза настоящей и структурированной икры для организма примерно одинаковая.

— Пищевая ценность даже искусственной икры может быть достаточно высокой, если ее изготовили из качественных продуктов, — объяснил Яков Новоселов, врач-диетолог. — И польза будет примерно такая же, как от натуральной. Но химические красители и усилители вкуса не могут быть полезны и иногда вызывают аллергические реакции.

Жители краевой столицы аллергии на «ешки» не боятся. Поэтому, например, в «Марии-ра» в ЦУМе икры (так она называется) осталось не очень много. Чего не скажешь о цитрусах. Тут Ижболдин-Кронберг снова попал в яблочко (а точнее, в мандарин).

С колой и горошком всё стабильно

Другие «баночки», без которых не приготовить традиционные новогодние салаты, в цене не изменились вообще.

— Горошек, кукурузу, оливки и еще что-то в этом роде можно покупать сейчас. Не испортятся до праздников, а в последние три дня перед Новым годом, когда в магазинах толпы, эти продукты тоже, вероятно, вырастут в цене, — говорил Анатолий Ижболдин-Кронберг.

Стабильными остались, кроме того, майонез и кока-кола (или ее аналоги). Большая пачка первого обойдется не более чем в сто рублей, а литровая бутылка второй — примерно 80 рублей.

Конфеты «Рафаэлло» и «Коркунов» подешевели. В начале месяца они стоили около 350 рублей за коробку, сейчас, в последние дни декабря, — 250 рублей. Сладкие подарки остались в прежнем ценовом диапазоне — примерно от 300 рублей.

Правда, с ними другая проблема — их почти нет. В некоторых супермаркетах полки полупустые. Зато полно шоколадных яиц и прочих мелких вредителей для зубов. Для любителей «Киндеров» есть и большие сюрпризы. Правда, стоят они прилично — около тысячи рублей за яйцо (пока не догнали куриные). В начале декабря такие стоили около 700 рублей.

Торты и пирожные, которые, по прогнозу экономиста, должны были взлететь в цене, не очень-то интересуют горожан. В холодильниках полно десертов, но покупатели отдают предпочтение менее скоропортящимся сладостям. Тем самым «Рафаэлло» и «Коркунов» или конфетам попроще, на развес.

В начале декабря экономист советовал ехать за покупками в популярные гипермаркеты. Сейчас там огромные толпы и очереди. Но эксперт уверен: тем, что хочет сэкономить, — путь в «Ашан» или «Ленту».

— Крупные торговые компании зарабатывают не за счет надбавки, а за счет большого оборота. Каждому нужно смотреть в свой кошелек, конечно. Но некоторые позиции выгоднее брать в больших продуктовых сетях, а не в магазинах у дома.

Взято Источник

30.12.2023