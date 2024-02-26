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Краснодарский агрохолдинг выкупил колхоз имени Сталина в Алтайском крае

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Краснодарский агрохолдинг выкупил колхоз имени Сталина в Алтайском крае

Поле. Урожай. Пшеница Фото: Евгения Родочинская

Часть активов обанкроченного алтайского колхоза выкупил крупный краснодарский агрохолдинг. Компания уже работает в Алтайском крае

Предприятие “Колхоз им. И.В. Сталина” в Курьинском районе Алтайского края заинтересовало краснодарскую группу компаний “Приоритет агро”, пишет “Коммерсант”.

Компания получила права аренды земельных участков общей площадью более 45 га, здание зерносклада, плембаранника и еще несколько объектов недвижимости. Сумма продажи составила около 242 тысяч рублей.

Отмечается, что колхоз входил в состав обанкроченного в 2015 году холдинга “Изумрудная страна”.

“Приоритет агро” – элитно-семеноводческое, сельскохозяйственное предприятие, крупный поставщик средств защиты растений на рынке Южного федерального округа. На сайте организации говорится, что ее филиалы работают в алтайских Курье и Контошино, а также в Дубае (ОАЭ). Центральный офис группы компаний расположен в Краснодаре.

Ранее компания “Мария-Ра” на торгах получила право аренды участка в Сростках перед зданием своего же магазина. Ранее участок находился под контролем “Изумрудной страны”.

Взято отсюда

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