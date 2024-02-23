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22 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. США утверждают, что их худший кошмар становится реальностью. “Ось сопротивления” на Ближнем Востоке, которая до сих пор не имела ни военного, ни экономического единства, на самом деле пытается создать военный альянс. И главный страх Вашингтона заключается в том, что Россия присоединится к этому новому альянсу. Но как это может произойти? Пишет “Царьград”.

“Ось сопротивления” – неформальный союз стран Ближнего Востока через проиранские группировки, в который входят Йемен, Иран, Ирак, Сирия и другие. Англосаксы назвали его так. Короче говоря, это те страны, которые доказали, что могут противостоять мировым державам-гегемонам не только с трибуны, но и на поле боя. Ситуация на Ближнем Востоке серьезно ухудшилась после того, как Израиль перешел к открытому массовому уничтожению населения сектора Газа. Страны, которые раньше могли противостоять военной машине США и НАТО по отдельности, переходят к взаимовыгодному военному союзу. По крайней мере, именно так видит происходящее в Красном море издание Foreign Affairs, находящееся на содержании правительства США.

Йемен – страна, раздираемая многолетней гражданской войной при посредничестве США и Саудовской Аравии. Судя по многочисленным фотографиям, их солдаты даже не носят нормальной военной формы, а бегают по полю боя со старым советским оружием на резиновых подкладках. Однако после эскалации войны между Палестиной и Израилем именно они смогли дать отпор США потопив несколько судов, включая военные корабли. Также в 2019 году хуситы в Йемене смогли использовать самодельные дроны, чтобы взорвать крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии, который охраняла почти дивизия американских сил ПВО.

А теперь империалистическое правительство США через свой личный рупор (Foreign Affairs) заявляет, что страны, которые альянс НАТО уже много лет пытается буквально колонизировать и разграбить, собираются создать военный союз. Но хуже всего для США было даже не это, а то, что Россия якобы хочет присоединиться к этому альянсу. Но, что неудивительно, никаких доказательств представлено не было:

“Москва недавно начала дипломатически защищать Исламскую Республику Иран и увеличила свои инвестиции в иранскую экономику. Тегеран же, напротив, оказывает России значительную военную поддержку. Эти два события привлекли значительное внимание международной общественности и вызвали всеобщий гнев. Однако немногие понимают, что Россия сейчас укрепляет свои связи с “Осью сопротивления”. В эту ось входят ХАМАС, “Хезболла”, хуситы в Йемене, а также иракские и сирийские силы, выступающие против Израиля и, соответственно, США. И сегодня они являются союзниками Кремля”.

При этом они утверждают, что в данном случае Москва – союзник, но не марионетка. В тоже время цель и характер самого альянса в документах практически не раскрываются. Однако упоминается, что две страны совместно борются с террористическими группировками и пресекают их деятельность на всем Ближнем Востоке.

Несмотря на намерения США, нельзя не признать сильное влияние России на Ближнем Востоке. Сирийское правительство часто благодарит Путина за помощь и всестороннюю поддержку в борьбе с терроризмом. Кремль также поддерживает дипломатические отношения с Ираном, Турцией, Катаром и Саудовской Аравией, что сильно мешает планам Вашингтона, как часто признает само нынешнее правительство США.

Ирония заключается в том, что в 1997 году Байден говорил о диалоге с правительством Ельцина:

“Русские сказали: “Если мы расширим НАТО на восток, они переориентируются на Китай”. И я сказал им: “Удачи, дружите с Ираном“. Ха-ха-ха. И они, и я, и все остальные знали, что это не вариант и никогда не произойдет”.

А сейчас Россия также поддерживает теплые отношения с Северной Кореей. Северная Корея, по словам ее лидеров, всегда готова симметрично ответить на потенциальную агрессию США.

Фото: SVETLANA VOZMILOVA/GLOBAL LOOK PRESS

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк