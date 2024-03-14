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Красота по-вузовски: голосование за звание алтайской Мисс РАНХиГС онлайн

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Красота по-вузовски: голосование за звание алтайской Мисс РАНХиГС онлайн

Участницы конкурса "Мисс РАНХиГС онлайн" Фото: Предоставлено "Толку"

Десять студенток разных курсов и специальностей Алтайского филиала Президентской академии борются за звание самой красивой и самой талантливой девушки вуза

26 марта в Барнауле пройдет финал конкурса красоты, творчества и таланта “Мисс Алтайский филиал Президентской академии – 2024”. Ежегодно в нем принимают участие самые яркие и активные студентки РАНХиГС. В рамках состязания девушки смогут проявить себя и показать все свои таланты.

Редакция сетевого издания “Толк” решила провести интернет-голосование за приз зрительских симпатий “Мисс РАНХиГС онлайн”. Оно продлится до 24 марта включительно. Имя победительницы будет объявлено 25 марта.

Предлагаем познакомиться со всеми участницами и сделать свой выбор в специальной форме в конце материала. Имена расположены в алфавитном порядке.

Белобородова Мария – №4

Мария – студентка первого курса направления “судебная и прокурорская деятельность”. С детства увлекается танцами – все начиналось с русских народных, а сейчас состоит в студии современного танца “Чили”. Занималась в театральной студии Молодежного театра Алтая. В свободное время читает книги и увлекается кондитерством.

Диль Любовь – №7

Любовь – студентка третьего курса направления “судебная и прокурорская деятельность”. Девушка является членом Студенческого совета, занимается танцами и ставит собственные хореографические номера, пишет стихи, а еще очень любит смешить людей.

Иванова Анастасия – №5

Анастасия – студентка второго курса направления “государственное и муниципальное управление”. Окончила музыкальную школу по классу по фортепиано с отличием, играла в Театре музыкальной комедии, профессионально занималась вокалом и хореографией. В свободное время ставит танцевальные постановки в школе и готовит детей на конкурсы. Также входит в состав Студенческого совета.

Ланчкина Ангелина – №6

Ангелина – студентка второго курса направления “экономика”. С самого детства занимается танцами. Сейчас состоит в студии современного танца “Чили”, а также сама преподает в различных танцевальных коллективах.

Пенчукова Полина – №1

Полина – студентка второго курса направления “юриспруденция”. С раннего детства занимается танцами различных стилей. Является комиссаром ССервО “Бастион”, где проводит различные мероприятия, игры, участвует в танцевальных, спортивных и вокальных конкурсах.

Полыгалова Анастасия – №2

Анастасия – студентка второго курса направления “экономика”. Занимается в студии современного танца “Чили”, принимает участие в творческих конкурсах и занимает призовые места.

Скирта Евгения – №9

Евгения – студентка первого курса направления “судебная и прокурорская деятельность”. Любит рассказывать стихи, танцевать и вкусно готовить. В свободное время занимается спортом и рисует.

Солосина София – №8

София – студентка первого курса направления “экономика”. С детства занимается народными танцами. Увлекается волейболом, стрельбой из лука и катается на коньках. Любит науку, пишет научные работы в области юриспруденции и выступает с ними на конкурсах.

Шеко Мария – №10

Мария – студентка первого курса направления “медиакоммуникации”. Занимается танцами, фотографией и видеосъемкой. Большое количество времени посвящает чтению книг.

Шипилова Анастасия – №3

Анастасия – студентка третьего курса направления “психология”. На протяжении шести лет работает с детьми в качестве педагога-вожатого. Поет, рисует, танцует, играет на гитаре, пишет стихи и песни, любит готовить.

Взято отсюда

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