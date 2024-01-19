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Крещение Господне: что можно и нельзя делать 19 января

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Крещение Господне: что можно и нельзя делать 19 января

Праздник давно уже является не только церковным, но и по-настоящему народным

19 января церковь и народ отмечают Крещение Господне. Основные приметы в этот день зачастую связаны с водой. Предки верили, что крещенская вода – источник целительной силы, которая способна избавить человека от любых недугов. 

Крещенские купания – традиция довольно молодая. В дореволюционное время в нашей стране окунаться в прорубь было не принято, даже осуждалось. На сегодняшний день омовение – неотъемлемая часть праздника, в которой многие принимаю участие. 

В этот день верующие обязательно посещали церковь. Главная традиция праздника – набирание освященной воды. Существует примета, что на Крещение даже снег обладает целительной силой. 19 января принято распахивать двери и окна, чтобы ушло все плохое, а хорошее пришло. Хорошей приметой считалось сделать предложение в Крещение. Люди верили, что такой брак получает благословение на небесах. 

19 января, как и на любые церковные праздники, запрещалось ссориться, ругаться сплетничать и злословить. Нельзя заниматься уборкой, выбрасывать из дома сор и еду. Особый запрет действует на стирку: тратить священную воду на такие мелочи – грех. Плакать на Крещение – быть весь год в слезах. 

Погодные приметы: полная луна – весеннее половодье; вода в реках не замерзла – большие перемены; ясно и морозно – жарко и сухое лето; пасмурно и холодно – богатый урожай; бесснежное Крещение – плохой урожай; звездное небо – много грибов; снежный день – урожайный год хлеб; солнечный день – жаркое лето. 

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Взято отсюда

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