Крещение в Барнауле отметили торжественной литургией и погружением в купель

19 января – Крещение, и весь православный люд отмечает этот праздник согласно сложившимся традициям: с торжественной литургией и погружением в купель.

В Барнауле

Не отстает в этом смысле и наш край. В Барнауле в 11 часов утра верующие крестным ходом прошли до Оби, чтобы увидеть Великий чин освящения воды, который провел сам владыка Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский. А потом уж можно будет и искупаться в проруби.

Священники говорят, что купание в реке в этот день не главное, но для многих горожан уже стало традицией. Конечно, на улице не жарко, но чтобы набраться храбрости, честной народ крестится, произносит слова «Господи, благослови» и погружается в воду. Один, два, три… Вот и все, теперь – набрать святой воды на год вперед. Ее, как известно, нужно принимать в лечебных или профилактических целях по ложечке утром натощак. Ей же окропляют дом, а выливать просто так остаток нельзя, можно полить цветы или вылить в водоем.

Место проведения священного обряда в Барнауле, как водится, украсили, построили снежную часовню, сделали ледяные кафедры и крест. Люди фотографируют происходящее, сами селфятся. За водой и погрузиться в купель пускают небольшими группами. Толщина льда позволяет устраивать народный праздник, но все же осторожность не помешает.

Народа не сказать чтоб много. Пятница – не выходной, поэтому с утра окунуться в крещенской водице могут не все, работа держит.

Вот и многодетная мама Анастасия Сафонова успела с ребятишками только на утреннюю службу, а купаться планирует вечером.

– С утра были на литургии в новом храме Владимирской иконы Божией матери, набрали святой воды, поскольку она обладает целебными свойствами. У нас очень хороший приход и добрый, чуткий батюшка. Окунаться в купель тоже собираюсь на Оби, но уже после работы. Старший сын Ярослав тоже планирует присоединиться, – рассказала Настя.

У прихожанки барнаульского храма в поселке Южном Любови Карпушкиной в этот день почетная миссия – печь хлеба и просфоры для храма Живоначальной Троицы. Если удастся, немного побудет на утренней службе, а вечером обязательно искупается в купели:

– Это такой восторг и радость души и тела! Чтобы это понять, нужно хоть раз на себе испытать, – говорит Любовь Карпушкина.

В городах и сёлах

Купели построили и в других городах и селах края. Интересно проходит праздник в Калманском районе.

– У нас будет служба в церкви и литургия в 12 часов на озере в селе Александровка. Там каждый год делает купель местный житель – прихожанин, фермер Александр Степанов с сыновьями. Уже много лет строит иордань и ставит купель. Они согласовывают все с церковью и экстренными службами – там дежурят МЧС и скорая. Он ставит вагончик, чтобы людям было где переодеться. А еще сразу после литургии угощает людей горячим чаем. Я окунаться тоже буду, делаю это каждый год. Из семьи я одна такая, – рассказала Татьяна Землянова.

В Заринске купель построили на реке Чумыш в районе городского пляжа. Доступ к ней будет разрешен с 12 до 21 часа. В этот же день прошел и крестный ход от храма Серафима Саровского до реки, где будет освящена вода.

Учительница Елена Ростовцева из Заринска рассказала, что в школе вирус, и она тоже заболела, поэтому встретить Крещение как полагается, в храме и на речке не удастся.

– Я дома послушаю проповедь священника, прочитаю молитвы. И искупаюсь, конечно, тоже дома. Тем, кто болеет, так можно делать, – говорит она.

Всего в эти дни в крае для желающих погрузиться в воду и обрести крещенскую благодать оборудовали более 40 купелей. Около каждой из них дежурили службы МЧС, представители администрации, чтобы праздник ничем не омрачился. Будем надеяться, что так и произойдет.

Кстати

В Православной церкви праздник Крещения принадлежит к числу двенадцати самых основных и завершает рождественские святки. Крещение еще называют Богоявлением. Древний христианский праздник Богоявления, первоначально посвященный рождению Иисуса, посещению волхвов и крещению Христа, постепенно стал праздноваться исключительно в воспоминание крещения, в связи с чем «Богоявление» и «Крещение Господне» в православии суть два названия одного праздника.

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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