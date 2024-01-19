реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Крещение в особых условиях. Как заключенные в Барнауле отметили светлый праздник

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Возможность быть сопричастным великому православному празднику есть не только у тех, кто находится на свободе, но и у тех, кто отбывает наказание за преступления

Праздник Крещения Господня по сложившейся традиции в нашей стране отмечается широко и носит действительно народный характер. При этом возможность принять участие в крещенских ритуалах имеют даже те, кто в настоящее время отбывает наказание за совершенные преступления. Фотокорреспондент “Толка” побывал в лечебно-исправительном учреждении – 1 города Барнаула и запечатлел, как осужденные отмечают Крещение.

Как рассказывают в управлении ФСИН России по Алтайскому краю, в ЛИУ-1 проведение крещенских купаний стало хорошей традицией.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Бастрыкин требует от главы алтайского Следкома доклад о многострадальном доме на Партизанской

19.01.2024

 Новости Барнаул

Где набрать святую воду на Крещение в Барнауле: публикуем адреса храмов

19.01.2024

 Новости Барнаул

В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации: в городе трижды за сутки прорвало трубопровод

19.01.2024

 Новости Барнаул

Как барнаульцы окунались в прорубь на Крещение: десять леденящих фото от NGS22.RU

19.01.2024

 Новости Барнаул

В Бийске десятки домов остались без электричества

19.01.2024

 Происшествия

Летевший из Москвы в Кемерово самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

19.01.2024

 Происшествия

Глава российского города сломал ногу, поскользнувшись во дворе своей администрации

19.01.2024

 Происшествия

Осудили сибиряка, из-за крысы скинувшего беременную собаку с девятого этажа

19.01.2024

 Происшествия

7-летний мальчик выпал из автобуса на Алтае

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске