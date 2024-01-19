Возможность быть сопричастным великому православному празднику есть не только у тех, кто находится на свободе, но и у тех, кто отбывает наказание за преступления

Праздник Крещения Господня по сложившейся традиции в нашей стране отмечается широко и носит действительно народный характер. При этом возможность принять участие в крещенских ритуалах имеют даже те, кто в настоящее время отбывает наказание за совершенные преступления. Фотокорреспондент “Толка” побывал в лечебно-исправительном учреждении – 1 города Барнаула и запечатлел, как осужденные отмечают Крещение.

Как рассказывают в управлении ФСИН России по Алтайскому краю, в ЛИУ-1 проведение крещенских купаний стало хорошей традицией.

Взято отсюда