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Крещенские купания в Барнауле прошли без происшествий

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Крещенские купания в Барнауле прошли без происшествий

Крещенские купания в Барнауле прошли без происшествий

Крещенские купания в Барнауле прошли без происшествий

Крещенские купания в Барнауле прошли без происшествий

Крещенские купания в Барнауле прошли без происшествий

Крещенские купания в Барнауле прошли без происшествий

Крещенские купания в Барнауле прошли без происшествий

19 января жители Барнаула встретили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. 

Согласно религиозной традиции, в это торжество совершается освящение воды в храмах и водоёмах. Ежегодно празднование Крещения сопровождается массовым купанием людей в проруби. 

В этом году в городе было обустроено две специально оборудованных зоны с устройством купелей для желающих принять участие в обряде омовения: на реке Обь в районе Речного вокзала и на озере «Пионерское» (поселок Борзовая заимка). 

Безопасность граждан в местах купания обеспечивали специалисты подразделения на акваториях поисково-спасательного центра ККУ «Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и спасатели аварийно-спасательного формирования МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула».

Как сообщили в управлении по ГО Чс г.Барнаула, в местах обрядовых Крещенских купаний на водоёмах приняли участие более 7000 горожан, не побоялись окунуться в ледяную воду 3458 человек. В прошлом году на р. Обь (речной вокзал) и на оз. Пионерское в Крещенских купаниях приняли участие 3667 человек. 

Праздник Крещения прошел без происшествий и чрезвычайных ситуаций, это стало возможным благодаря скоординированным действиям всех городских служб и ведомств. Сейчас все купели закрыты. 

Взято отсюда

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