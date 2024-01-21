19 января жители Барнаула встретили один из главных христианских праздников – Крещение Господне.

Согласно религиозной традиции, в это торжество совершается освящение воды в храмах и водоёмах. Ежегодно празднование Крещения сопровождается массовым купанием людей в проруби.

В этом году в городе было обустроено две специально оборудованных зоны с устройством купелей для желающих принять участие в обряде омовения: на реке Обь в районе Речного вокзала и на озере «Пионерское» (поселок Борзовая заимка).

Безопасность граждан в местах купания обеспечивали специалисты подразделения на акваториях поисково-спасательного центра ККУ «Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и спасатели аварийно-спасательного формирования МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула».

Как сообщили в управлении по ГО Чс г.Барнаула, в местах обрядовых Крещенских купаний на водоёмах приняли участие более 7000 горожан, не побоялись окунуться в ледяную воду 3458 человек. В прошлом году на р. Обь (речной вокзал) и на оз. Пионерское в Крещенских купаниях приняли участие 3667 человек.

Праздник Крещения прошел без происшествий и чрезвычайных ситуаций, это стало возможным благодаря скоординированным действиям всех городских служб и ведомств. Сейчас все купели закрыты.

Взято отсюда