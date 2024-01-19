Крещенские купания в Республике Алтай. Видео

В регионе в этом году обустроили 16 купелей.

Источник фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

На всех специально оборудованных местах дежурят спасатели, Росгвардия, медики, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, МВД, представители администраций муниципальных образований. Всего 225 человек, 85 единиц техники.

В Горно-Алтайске крещенскую купель обустроили в районе Пионерского острова (мост через реку Майма).

Где ещё?

В Онгудае (река Урсул), Верх-Уймоне Усть-Коксинского района (река Килинская), Узнезе Чемальского района (Катунь в районе Голубых озер), Шебилано (река Сема, район Газового участка), Кош-Агаче (река Черная), Гусевке Чойского района (река Иша).

В Улаганском районе (село Улаган, река Башкаус, село Балыктуюль, река Балыктуюлька, село Балыкча, река Чулышман), в Турочакском (село Турочак, река Бия, улица Береговая, 16; село Артыбаш, озеро Телецкое, улица Телецкая, 28).

Также купели открыли в Усть-Канском районе (река Чарыш в селах Усть-Кан и Усть-Кумир).

Взято отсюда.

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