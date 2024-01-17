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Крещенские морозы до -36 градусов установились в Алтайском крае

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Крещенские морозы до -36 градусов установились в Алтайском крае

Морозы, снег. Зима Фото: unsplash.com

В Барнауле и Бийске до 19 января введен режим “черного неба”: установилась погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в воздухе

До -16…-21, а местами до -22…-27 градусов ожидается днем 17 января в Алтайском крае. Об этом сообщает сайт регионального ЦГМС. При этом минувшей ночью температуры опускались ниже -30 градусов, а в ночь на 18 января местами может похолодать до -36 градусов.

Сегодня днем по краю без осадков. На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с.

В Барнауле в среду ожидается около -19…-21 градуса и без осадков. На дорогах скользко. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

Взято отсюда

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