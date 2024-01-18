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Крещенский сочельник – голодный вечер. Главные народные приметы 18 января

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Крещенский сочельник – голодный вечер. Главные народные приметы 18 января

Рождество. Сочельник. Звезда. Свеча Фото: Фото: pixabay.com

В Крещенский сочельник рисовали мелом кресты над окнами, порогами, дверью, чтобы защитить свой дом от нечисти. А еще строго постились и старались сходить в церковь на предпраздничную службу

Официальное церковное название 18 января – Навечерие Богоявления. В народе день называли “Крещенский вечер”, “Голодный вечер” и “Второй Сочельник”. По церковной традиции, в Сочельник строго постились. Праздничный ужин в Крещенский сочельник звался голодной кутьей, на стол обязательно ставили кутью, блины, овсяный кисель.

Крещенский сочельник

Само слово “навечерие” обозначает “канун”, то есть день перед великим торжеством. А слово “сочельник” происходит от названия традиционного блюда – сочива, постной каши из круп, пшеничных зерен, меда.

Взято отсюда

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